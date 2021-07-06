Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя

В первый раз праздник в регионе отметили масштабно. У Звонницы в Прохоровке провели церемонию единения трёх ратных полей — Куликова, Бородинского и Прохоровского, пилотажная группа «Русские витязи» проводила полёты над регионом в течение двух дней. 12 июля в Прохоровке открыли музей «Битва за оружие Великой Победы»: в церемонии участвовали в том числе глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова, полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.