Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя

Posted 6 июля 2021, 12:21
Published 6 июля 2021, 12:21
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
В Белгородской области 12 июля является выходным днём. В этом году праздник — годовщина Прохоровского танкового сражения — выпадает на понедельник. Поэтому белгородцам со стандартным пятидневным графиком придётся работать на следующей неделе только четыре дня — со вторника по пятницу.
День Прохоровской битвы — региональный праздник. Экс-губернатор Евгений Савченко в марте 2020 года предложил сделать 12 июля в Белгородской области выходным днём. В апреле его инициативу официально закрепили.
В первый раз праздник в регионе отметили масштабно. У Звонницы в Прохоровке провели церемонию единения трёх ратных полей — Куликова, Бородинского и Прохоровского, пилотажная группа «Русские витязи» проводила полёты над регионом в течение двух дней. 12 июля в Прохоровке открыли музей «Битва за оружие Великой Победы»: в церемонии участвовали в том числе глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова, полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.
В 2021 году от масштабных мероприятий решили отказаться. С соответствующей просьбой к Вячеславу Гладкову обратилась председатель регионального Совета ветеранов Наталья Звягинцева. По её словам, организаторам будет сложно контролировать соблюдение санитарных правил в многотысячной толпе. Врио губернатора с её мнением согласился.
С 10 по 12 июля в Прохоровке, возможно, не будут работать государственные музеи. Обращение на основе рекомендаций Роспотребнадзора власти региона направят в Министерство культуры РФ.
Следующие длинные выходные ожидают белгородцев в ноябре, когда страна отметит День народного единства. Отдыхать граждане будут с 4 по 7 ноября.