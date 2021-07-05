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Posted 5 июля 2021, 11:41

Published 5 июля 2021, 11:41

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Власти Белгородской области рассказали, как будут проверять качество дорог

5 июля 2021, 11:41
Сюжет
Проверка
По словам замгубернатора, экспертизой займётся компания профильной федеральной структуры.

На еженедельном оперсовещании правительства Белгородской области руководитель регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров рассказал о методике проверки качества отремонтированных и построенных дорог. По словам Базарова, регион заключил контракт с дочерней компанией федерального агентства «Росавтодор» на проведение экспертизы участков.

По всем дорогам, которые мы строим, я должен быть убеждён, что работа выполнена с максимальным качеством. Не так, чтобы подрядчик выбирал места, где пробы берутся. Или вот эти семейные подряды, которые были характерны для строительной отрасли: один член семьи заказывает работы, а другой проверяет их качество. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Ещё в апреле Гладков заявлял, что в области отсутствует независимая экспертиза. Тогда экс-глава департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев сообщил, что проверка включает в себя три этапа: самопроверка подрядчиком, отбор кернов и контроль качества Упрдором, а после экспертиза специалистами БГТУ им. Шухова. После услышанного глава региона назвал проверку отвратительной и охарактеризовал её как: «Сами выполнили, сами у себя проверили».

Стоит отметить, что Белгородская область получит ещё 900 млн рублей на ремонт и строительство дорог в 10 муниципалитетах. Проезжие части отремонтируют до 30 сентября. Заявку на получение дополнительных средств регион направит в ближайшее время.

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