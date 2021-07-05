Власти Белгородской области рассказали, как будут проверять качество дорог

По всем дорогам, которые мы строим, я должен быть убеждён, что работа выполнена с максимальным качеством. Не так, чтобы подрядчик выбирал места, где пробы берутся. Или вот эти семейные подряды, которые были характерны для строительной отрасли: один член семьи заказывает работы, а другой проверяет их качество. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области