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Posted 5 июля 2021, 14:15

Published 5 июля 2021, 14:15

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

В Белгородской области появятся семь арт-резиденций

5 июля 2021, 14:15
Сюжет
Губернатор
По замыслу региональных властей, площадки станут востребованным местом для развития творческого потенциала у молодёжи. Мероприятия должны охватить свыше одного миллиона человек.

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства 5 июля начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский сообщил о создании семи арт-резиденций. По словам чиновника, площадки будут представлять собой студии, расположенные в необычном месте. Там будут собираться креативные люди для обмена опытом и создания творческих проектов.

Арт-резиденции — это территория для непохожих. Для тех, кто ищет себя, своё место, точку опоры и место притяжения. Арт-резиденция должна стать локацией вне социальных институтов, где есть место для всех. Константин Курганский

Курганский сообщил, что культурные объекты разместятся на базе культурного центра «Октябрь» в Белгороде, бывшего кинотеатра «Новая Быль» в Старом Осколе, усадьбы Мухановых в Белгородском районе, химзавода в Шебекино, центра урбанистики «Подкова» областного центра, имении Балабанова в Корочанском районе, а также в Строителе. Все площадки объединит Центр креативных индустрий.

Константин Курганский считает, что арт-резиденции должны стать востребованной площадкой для молодёжи и способствовать развитию творческого потенциала. В управлении культуры отметили, что планируют развить партнёрские отношения с похожими структурами не только в других регионах страны, но и за пределами государства. По словам Курганского, площадки будут интересны школьникам, студентам, людям до 35 лет и пенсионерам.

Точкой входа в число арт-резидентов станет конкурс проектов. Резиденция заключит договор с победителями отборочного тура на один год, шесть месяцев из которого выделено на обучение и юридическую регистрацию проекта. Следующие пять месяцев проект будет проходить проверку практической реализации, этапы продюсирования и поиск инвесторов. Последним этапом станет презентация задумки, так называемый арт-месяц.

По словам Курганского, проект охватит свыше 1 млн жителей региона, а не менее 10% арт-резидентов станут индивидуальными предпринимателями. Сами проекты реализуют к 2023 году.

Самая главная ошибка будет, если арт-резиденции превратятся в сельские клубы, при всём уважении к последним. Нельзя уходить в формализм. Это должна быть арт-резиденция в формате центра креативных индустрий. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

В качестве поддержки руководитель региона предложил направить специалистов на обучение в регионы-лидеры по реализации молодёжных проектов — в Краснодар и Татарстан.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Арт#Эксклюзив#Творчество#Константин курганский#Вячеслав Гладков
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