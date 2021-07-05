В Белгородской области появятся семь арт-резиденций

Константин Курганский считает, что арт-резиденции должны стать востребованной площадкой для молодёжи и способствовать развитию творческого потенциала. В управлении культуры отметили, что планируют развить партнёрские отношения с похожими структурами не только в других регионах страны, но и за пределами государства. По словам Курганского, площадки будут интересны школьникам, студентам, людям до 35 лет и пенсионерам.