В Белгородском районе продают таунхаусы со скидкой 10%

В настоящее время стартует продажа второй очереди строительства таунхаусов, которые введут в эксплуатацию уже в 2022 году. Белгородцы могут приобрести квартиры площадью 70, 90 и 120 м². В настоящее время ведётся строительство. Всего в микрорайоне «Дубровка» появятся 82 таунхауса. Все подробности можно узнать на сайте www.nzpro.ru или по телефону 8 (800) 301-19-61.