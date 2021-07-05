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Posted 5 июля 2021, 14:57

Published 5 июля 2021, 14:57

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

В Белгородском районе продают таунхаусы со скидкой 10%

5 июля 2021, 14:57
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Новости компаний
Белгородцы могут приобрести жильё в одном из самых удобных мест для жизни по очень выгодной цене. Специальное предложение подготовила Дирекция Юго-Западного района. Последние таунхаусы продают в образцовом микрорайоне Дубровка.

Микрорайон «Дубровка» — клубный посёлок на обособленной территории с высоким уровнем безопасности. Современные таунхаусы с продуманной планировкой находятся в шаговой доступности от «Сити Молла». Для Белгородского района это первый опыт создания пригородного района в соответствии с актуальными европейскими стандартами.

В 2021 году Дирекция Юго-Западного района вводит в эксплуатацию 46 таунхаусов в микрорайоне Дубровка на территории посёлка Дубовое. Квартиры площадью от 70 до 120 м² рассчитаны на потребности среднего класса. Уже к концу мая текущего года в продаже остались таунхаусы площадью 96 и 120 м².

Над каждой планировкой двухэтажных квартир работали архитекторы и дизайнеры интерьеров. Как итог — эргономичные планировки, которые обеспечивают максимальную функциональность пространства, его удобство и качество.

Изюминкой проекта «Дубровка», безусловно, являются цены. Стоимость одного квадратного метра стартует от 59 тысяч рублей — это один из самых низких ценников в Белгородской области на сегодняшний день. Застройщик сумел сохранить прайс на уровне прошлогоднего, что поможет вдвойне сэкономить на покупке жилья.

К тому же при 100% оплате в течение 30 дней при покупке таунхаусов площадью 90 м² и 120 м² застройщик предоставит скидку в размере 10%.

В настоящее время стартует продажа второй очереди строительства таунхаусов, которые введут в эксплуатацию уже в 2022 году. Белгородцы могут приобрести квартиры площадью 70, 90 и 120 м². В настоящее время ведётся строительство. Всего в микрорайоне «Дубровка» появятся 82 таунхауса. Все подробности можно узнать на сайте www.nzpro.ru или по телефону 8 (800) 301-19-61.

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