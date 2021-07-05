Сложно или просто: как выбрать помещение под офис

Первостепенным фактором при выборе недвижимости следует назвать ее назначение. Иными словами, нужно понимать для чего конкретно будет предназначено помещение, исходя из этого осуществлять поиск. Однако действовать можно и по-другому. Можно попробовать найти помещение, которое будет многофункциональным — подойдет и для офиса, и для склада, и для магазина. Сделать это сложнее, но вполне реально.