Белгород стал лидером по негативным отзывам в соцсетях за неделю

Posted 5 июля 2021, 11:04
Published 5 июля 2021, 11:04
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
5 июля на еженедельном оперативном совещании регионального правительства руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков показал, на что чаще всего жаловались местные жители.
По информации чиновника, количество обращений выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей. Так, самыми яркими темами для обсуждения стали проблемы с водоснабжением, сложности прохождения вакцинации от коронавируса, а также качество благоустройства общественных пространств.
Больше всего жалоб поступило на Белгород. Например, горожане написали 102 негативных отзыва, которые касались жилищно-коммунального хозяйства, 191 коснулись вакцинирования от ковида и 95 белгородцев пожаловались на благоустройство.
Глава региона сообщил, что власти мониторят ситуацию и в кратчайшие сроки стараются исправить проблему. По словам Гладкова, все проблемные объекты находятся на контроле муниципалитетов, а главы районов и горокругов отчитываются об их исполнении.
Отметим, что руководитель Белгородской области лично контролирует работу своих подчинённых. Так, в минувшие выходные Гладков звонил белгородцам и спрашивал, выполнили ли главы муниципалитетов свои обещания.