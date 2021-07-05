Белгород стал лидером по негативным отзывам в соцсетях за неделю

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Больше не жаловались ни на один муниципалитет области. По данным главы региона, больше всего проблем в Белгороде касались ЖКХ, здравоохранения и благоустройства. Ситуацию обсудили на заседании областного правительства.

5 июля на еженедельном оперативном совещании регионального правительства руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков показал, на что чаще всего жаловались местные жители. По информации чиновника, количество обращений выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей. Так, самыми яркими темами для обсуждения стали проблемы с водоснабжением, сложности прохождения вакцинации от коронавируса, а также качество благоустройства общественных пространств. Больше всего жалоб поступило на Белгород. Например, горожане написали 102 негативных отзыва, которые касались жилищно-коммунального хозяйства, 191 коснулись вакцинирования от ковида и 95 белгородцев пожаловались на благоустройство. Глава региона сообщил, что власти мониторят ситуацию и в кратчайшие сроки стараются исправить проблему. По словам Гладкова, все проблемные объекты находятся на контроле муниципалитетов, а главы районов и горокругов отчитываются об их исполнении. Отметим, что руководитель Белгородской области лично контролирует работу своих подчинённых. Так, в минувшие выходные Гладков звонил белгородцам и спрашивал, выполнили ли главы муниципалитетов свои обещания. Материалы по теме В Белгородской области создали рейтинг работы властей с обращениями людей После жалобы белгородки в ЦУР в детсаду организовали летние группы В Белгородской области чиновники долго отвечают на обращения жителей