Жители улицы Попова в Белгороде показали ужасное состояние своего двора и дома

Posted 2 июля 2021, 05:10
Published 2 июля 2021, 05:10
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
По их словам, двор и подъезды находятся в ужасном состоянии, хотя деньги за услуги по уборке и ремонту компания берёт. Мы решили посетить этот дом и поговорить с жильцами.
Подобная жалоба жителей этого дома на УК «Аспект» — не первая. В 2019 году они уже жаловались на то, что в подъездах и дворе не проводится уборка, зимой не чистится снег, не проверяются дымоходы и канализационные трубы, не ремонтируется крыша, вода с которой затекает прямо в квартиры. Хотя за все эти услуги платятся немалые деньги.
С тех пор, по словам жительницы дома Галины Кабашной, которая занимается заявлениями и жалобами, мало что изменилось. С 1 марта 2020 года капитальным ремонтом дома по государственной программе стала заниматься подрядная организация, которую нанял Фонд содействия реформированию ЖКХ. В рамках капремонта был утеплён фасад, отремонтирована крыша, сделан ремонт отопления, водоснабжения, канализации, полностью заменена электропроводка в подъездах. Тем самым с УК «Аспект» была снята эта часть обязанностей. Компании осталось только отремонтировать подъезды и убирать в них, а также следить за состоянием двора.
Но и с этими обязанностями управляющая компания не справляется, хотя берёт за это деньги. Только за 2020 год работы по содержанию и текущему ремонту дома УК «Аспект» оценила в 435 826 рублей, а работы по уборке придомовой территории — в 67 323 рубля.
Управляющая компания ничего за этот год не сделала, но начислила полную сумму за содержание жилья. Многое из того, что прописано в квитанции, было выполнено во время капитального ремонта подрядчиками.Галина Кабашная
Мы приехали посмотреть, как выглядит этот дом снаружи и внутри и за что берутся деньги с людей. Жители дома провели нас в подъезды, где видно отсутствие ремонта: вокруг новых окон и электрощитов — ободранные участки стен; криво замазанные трещины и дыры в стенах, неокрашенная штукатурка, осыпающееся меловое покрытие, спутанные провода, свисающие на двери, ржавые, не закрывающиеся почтовые ящики, разрушенный пол на входе и повсюду пыль.
Стены нам замазали подрядчики, хоть это и не входило в их обязанности. А договор с УК «Аспект» у нас заключён таким образом, что они должны раз в пять лет ремонтировать наши подъезды. Прошлый ремонт был в мае 2016 г., сейчас уже май давно прошёл — ничего не сделано, хотя после подрядчиков там осталась минимальная работа.Галина Кабашная
Двор дома оказался в не менее печальном состоянии: разломанные лавочки с осыпавшейся краской, рядом с которыми вместо урн для мусора — пластиковые вёдра; перекошенная песочница с облезшим навесом и травой в песке и такие же облезшие спортивные снаряды, ржавая сушилка для белья с оборванной проволокой, просевший асфальт, разрушенные отмостки вокруг дома и сухие ветки аварийных деревьев. По словам жителей, 10 июня было выдано предписание, по которому должны были кронировать эти деревья, но до сих пор ничего не выполнено.
За уборку двора начисляют сумму от площади квартиры, больше комнат — больше платишь. Мы пытались выяснить именно площадь двора. Но сам председатель «Аспекта» Гаврилов не знает, как это посчитать, так как неизвестно, куда относится парковка напротив галереи в доме № 69. То есть они сами не знают квадратуры двора, а в итоге мы не можем пользоваться парковкой, но платим за неё.Галина Кабашная
На просьбы и жалобы жителей дома УК «Аспект» никак не реагирует или же регулярно переносит все необходимые работы на другое число. Но неужели компания доводит до такого состояния все дворы и дома под её управлением? А вот и нет. Нам показали двор соседнего дома № 65, который сильно отличается от того, что мы увидели в прошлом дворе: новый городок для детей, новые покрашенные лавочки и урны, ровный тротуар, покрашенная и огороженная сушилка.
Они подготавливают несколько таких образцово-показательных домов и выставляют их на обозрение. Но за пределами этих «образцовых» домов не делается практически ничего. Татьяна Гичко, жительница дома № 67
Напомним, в марте этого года прокуратура Белгорода внесла представление УК «Аспект» из-за ненадлежащего ухода за многоквартирным домом № 60 на проспекте Богдана Хмельницкого. А годом ранее в редакцию ИА «Бел.Ру» обратились жители дома № 109 на Народном бульваре. Они жаловались на плесень и дыры между плитами, воду на чердаке, на которые сотрудники УК «Аспект» никак не реагировали.