Жители улицы Попова в Белгороде показали ужасное состояние своего двора и дома

Стены нам замазали подрядчики, хоть это и не входило в их обязанности. А договор с УК «Аспект» у нас заключён таким образом, что они должны раз в пять лет ремонтировать наши подъезды. Прошлый ремонт был в мае 2016 г., сейчас уже май давно прошёл — ничего не сделано, хотя после подрядчиков там осталась минимальная работа.Галина Кабашная