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Posted 2 июля 2021, 04:45

Published 2 июля 2021, 04:45

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

ПФР не будет учитывать кредиты при начислении выплат беременным и родителям-одиночкам

2 июля 2021, 04:45
Сюжет
Дети
В ПФР Белгородской области сообщили, что задолженности в банковских организациях не являются основанием для начисления пособий. Ведомство будет ориентироваться исключительно на доходы гражданина.

С начала июля малообеспеченные беременные женщины могут получать выплаты в размере 5317 рублей, а родители-одиночки — 4850 рублей. При рассмотрении заявки на получение пособия учитывается среднедушевой доход семьи. Так, если он ниже прожиточного минимума гражданина или ребёнка, то ячейке общества положена дополнительная выплата.

Что касается кредитов или ипотеки, то они не будут учитываться в сумме доходов, отметили в Пенсионном фонде России. Например, если у беременной женщины есть задолженность в банке, а ежемесячная прибыль составляет меньше 9720 рублей, то будущая мама может рассчитывать на выплату.

Правилами предусмотрен перечень доходов, среди которых сведения о трудовой деятельности, получении пенсии, вклады в банках. Будет учитываться полученный заработок до вычетов всех налогов, а суммы, которые семья уплачивает на погашение кредитов, — нет. Светлана Мандрыка, начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Белгородской области.

Стоит отметить, что при разрешении на получение новых выплат на беременных женщин и родителей-одиночек, воспитывающих детей возрастом от 8 до 17 лет, есть ряд нюансов. Так, будущие мамы будут получать деньги, только если встанут на учёт в медорганизации не позднее 12-й недели беременности, а родители-одиночки останутся без пособия, если второй представитель ребёнка уплачивает алименты на основании устной договорённости.

Напомним, о выплатах сообщил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

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