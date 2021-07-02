ПФР не будет учитывать кредиты при начислении выплат беременным и родителям-одиночкам

Стоит отметить, что при разрешении на получение новых выплат на беременных женщин и родителей-одиночек, воспитывающих детей возрастом от 8 до 17 лет, есть ряд нюансов. Так, будущие мамы будут получать деньги, только если встанут на учёт в медорганизации не позднее 12-й недели беременности, а родители-одиночки останутся без пособия, если второй представитель ребёнка уплачивает алименты на основании устной договорённости.