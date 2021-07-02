От политики до культуры: о чём говорил Захар Прилепин на встрече в Белгороде

Белгородскую область посетил известный российский писатель, публицист и политик Захар Прилепин. На встрече с журналистами он рассказал о программе объединённой партии, а также высказался по поводу вакцинации.

Вместе с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александром Воробьёвым и председателем Совета регионального отделения партии Юрием Осетровым он провёл пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов. В частности, Прилепин рассказал, почему из публицистики он перешёл в политику. Политика, наверное, мешает творчеству. Но за время литературной работы и службы на Донбассе я хорошо понял, что литературы, публицистики и журналистики и даже телепрограмм недостаточно для того, чтобы добиться целей. С какого-то момента, когда человек взрослеет, у него начинают отмирать эмоциональные ресурсы, и если ты не живёшь человеческой жизнью, ты перестаёшь слышать речь, воспринимать человеческие эмоции, собственно и говорить уже не о чем. Я воспринимаю это, как задание пойти в народ, к людям.Захар Прилепин С Белгородской областью у политика давняя дружба. Он неоднократно приезжал в регион как с официальным, так и неофициальным визитом, а один из белгородских городов даже войдёт в новую книгу писателя. Я неплохо разбираюсь во внутренней проблематике области и земли местные знаю неплохо. И даже книга, которую пишу, связана с белгородской землёй — часть действий происходит в Валуйках.Захар Прилепин Поделился с журналистами публицист и своей целью — он мечтает вернуться в Киев, в его родной город, передать оттуда привет Александру Захарченко и сказать, что «все мечты сбылись, мы вернулись, мы дома». Что касается политической жизни, Прилепин отметил, что объёдиненная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» станет мощным левопатриотическим флангом, который перерастёт в главную политическую силу. В этом поможет и белгородский партактив, с которым политик встретился в областном центре. Видно, как люди внутренне напряжены, патриотичны, переживают о Родине, о судьбах сограждан. Некий элемент раздражения понятен. Люди устали и хотят, чтобы были реальные народные представители, чтобы не ошибиться в очередной раз.Захар Прилепин В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос и о справедливом базовом доходе. На него ответил заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Николай Новичков. Это система ежемесячных безусловных выплат определённым категориям граждан. По итогам пятилетки мы ставим перед собой задачу выплачивать по 10 тысяч рублей каждому гражданину Российской Федерации. Но начнём пока с семей с детьми — с 1 января 2022 года мы хотим выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка. Прекрасно, когда человек, тем более ребёнок, получает деньги только за то, что он родился в России.Николай Новичков Всего, по данным Новичкова, на эти цели необходимо на год 4 трлн рублей. Деньги планируют брать из федерального бюджета. В 2019 и 2020 году на счетах РФ осталось нераспределённых денег по 1 трлн рублей. Два года подряд мы не можем потратить по триллиону рублей. По разным причинам. Второй пример — прогнозируемая прибыль одного лишь Сбербанка в 2021 году превышает триллион рублей. За полторы минуты мы нашли 3 трлн рублей. Если ещё немного поднапряжёмся, найдём ещё.Николай Новичков Если говорить о перспективе, на пять лет на выплаты необходимо порядка 18 трлн рублей, но для этого, по мнению политика, нужна коренная перестройка экономического механизма. В России «должны отказаться от вульгарно-буржуазного подхода и перейти к социалистической, плановой экономике», считает политик. В ходе мероприятия поговорили и о вакцинации. Партия выпустила резолюцию о том, что если государство считает необходимым вакцинировать отдельные предприятия, поселения, это должно быть официально — необходимо заключить договоры с каждым гражданином в случае побочных действий, чтобы была представлена обязательная бесплатная медпомощь. Если ответственность перекладывается, это не очень честный подход.Захар Прилепин Есть у партии и другие инициативы. К примеру, они планируют вернуть советский пенсионный возраст, ликвидировать Пенсионный фонд, а пенсии платить напрямую из бюджета. Бороться намерены и с ЕГЭ. Как отметил Прилепин: «Система накопила в себе порочные вещи, которые необходимо срезать. Мы этим займёмся». Напоследок политик поделился источниками своего вдохновения: в литературе это произведения Евгения Водолазкина и Михаила Тарковского, в живописи — творчество Вячеслава Самарина, а в театре — постановки Московского художественного академического театра имени М. Горького.