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Posted 2 июля 2021, 06:06

Published 2 июля 2021, 06:06

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Белгородский бизнесмен потребовал у Гладкова повысить цены на продукты для школ

2 июля 2021, 06:06
Сюжет
Губернатор
Инцидент произошёл на личном приёме у главы Белгородской области. На встречу к Гладкову предпринимателя записали по сообщению о нарушении прав ребёнка, однако истинные мотивы были иными, рассказал руководитель региона в соцсети.

Один из жителей Белгородской области сообщил в личные сообщения Instagram главы региона Вячеслава Гладкова о нарушении прав ребёнка. Мужчину пригласили на личный приём, который проходил в Алексеевке, чтобы тот рассказал о проблеме, однако ситуация приобрела несколько другой характер.

По словам Гладкова, заявитель оказался предпринимателем, который занимается торгово-закупочной деятельностью. Мужчина потребовал у главы региона повысить стоимость продуктов, которые закупаются в школы.

Я, конечно, в шоке. Не зря есть поговорка — кому война, а кому мать родна. Предпринимал и буду предпринимать все усилия для того, чтобы снизить стоимость и, наоборот, повысить качество продуктов питания. А всем, кто занимается посредническими услугами, предлагаю заняться производственной деятельностью, чтобы их больше стало на рынке и повысилась конкуренция, а значит — снизилась цена. Вячеслав Гладков

Руководитель региона сообщил, что правительство Белгородской области готово помогать предпринимателям как с грантами, так и с землёй. Также Гладков предложил бизнесменам перенаправить усилия, которые те тратят на повышение цен, в другое русло — в производство.

Отметим, что власти Белгородской области намерены урегулировать работу в формировании цены на продукты питания. Бороться с высокой стоимостью в правительстве намерены с помощью ярмарок, оптимизацией процесса поставки продукции в торговые предприятия и заключением соглашений с сетями.

Как в Белгородской области будут бороться с повышением цен на продукты?
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#Новости#Общество#Белгородская область#Продукты#Губернатор#Вячеслав Гладков
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