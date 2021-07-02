Белгородский бизнесмен потребовал у Гладкова повысить цены на продукты для школ

Posted 2 июля 2021, 06:06
Published 2 июля 2021, 06:06
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
Один из жителей Белгородской области сообщил в личные сообщения Instagram главы региона Вячеслава Гладкова о нарушении прав ребёнка. Мужчину пригласили на личный приём, который проходил в Алексеевке, чтобы тот рассказал о проблеме, однако ситуация приобрела несколько другой характер.
По словам Гладкова, заявитель оказался предпринимателем, который занимается торгово-закупочной деятельностью. Мужчина потребовал у главы региона повысить стоимость продуктов, которые закупаются в школы.
Я, конечно, в шоке. Не зря есть поговорка — кому война, а кому мать родна. Предпринимал и буду предпринимать все усилия для того, чтобы снизить стоимость и, наоборот, повысить качество продуктов питания. А всем, кто занимается посредническими услугами, предлагаю заняться производственной деятельностью, чтобы их больше стало на рынке и повысилась конкуренция, а значит — снизилась цена. Вячеслав Гладков
Руководитель региона сообщил, что правительство Белгородской области готово помогать предпринимателям как с грантами, так и с землёй. Также Гладков предложил бизнесменам перенаправить усилия, которые те тратят на повышение цен, в другое русло — в производство.
Отметим, что власти Белгородской области намерены урегулировать работу в формировании цены на продукты питания. Бороться с высокой стоимостью в правительстве намерены с помощью ярмарок, оптимизацией процесса поставки продукции в торговые предприятия и заключением соглашений с сетями.