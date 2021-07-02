Белгородский бизнесмен потребовал у Гладкова повысить цены на продукты для школ

Я, конечно, в шоке. Не зря есть поговорка — кому война, а кому мать родна. Предпринимал и буду предпринимать все усилия для того, чтобы снизить стоимость и, наоборот, повысить качество продуктов питания. А всем, кто занимается посредническими услугами, предлагаю заняться производственной деятельностью, чтобы их больше стало на рынке и повысилась конкуренция, а значит — снизилась цена. Вячеслав Гладков