Сбором стеклотары в Белгороде займётся компания бывшего мэра

Posted 1 июля 2021, 16:31
Published 1 июля 2021, 16:31
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
17 июня во время прямого эфира с мэром Белгорода Юрием Галдуном чиновника спросили, куда в областном центре можно сдать стеклотару. Градоначальник ответил, что пункты приёма в городе имеются, но точных адресов так никто и не услышал. После этого в комментариях в телеграм-канале мэрии многие возмутились, что ответ Юрия Владимировича был неполный, и спрашивали, почему никто так и не уточнил, куда же всё-таки сдавать бутылки.
Редакция «Бел.Ру» направила в администрацию города запрос с просьбой всё же перечислить эти адреса. Мэрия ответила, что у города есть договорённость с руководителем компании по выкупу вторсырья «Чистый белый край», поэтому вся информация доступна у них на сайте. Уточним, что бенефициаром ООО «Чистый белый край» является бывший мэр Белгорода Василий Потрясаев.
Действительно, обратившись к сайту мы нашли все 24 пункта приёма стеклотары по региону и шесть — по областному центру. Причём, не только с указанием графика работы этих пунктов и номерами телефонов, но и с фотографиями этих мест. Так, сдать пустую тару в Белгороде и Белгородском районе можно по следующим адресам:
Остальные пункты выкупа смотрите в фотогалерее ниже.
Узнать вкратце, о чём ещё говорил Юрий Галдун 17 июня, можно в материале информагентства «От Щорса до крематория: о чём говорил мэр Белгорода во время прямого эфира».