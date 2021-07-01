Сбором стеклотары в Белгороде займётся компания бывшего мэра

17 июня во время прямого эфира с мэром Белгорода Юрием Галдуном чиновника спросили, куда в областном центре можно сдать стеклотару. Градоначальник ответил, что пункты приёма в городе имеются, но точных адресов так никто и не услышал. После этого в комментариях в телеграм-канале мэрии многие возмутились, что ответ Юрия Владимировича был неполный, и спрашивали, почему никто так и не уточнил, куда же всё-таки сдавать бутылки.