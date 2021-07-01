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Posted 1 июля 2021, 16:31

Published 1 июля 2021, 16:31

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Сбором стеклотары в Белгороде займётся компания бывшего мэра

1 июля 2021, 16:31
Сюжет
Новости Белгорода
Куда можно сдать ненужное стекло в Белгороде и по области, а также как выглядят эти пункты и по какому графику работают, рассказываем в данной публикации.

17 июня во время прямого эфира с мэром Белгорода Юрием Галдуном чиновника спросили, куда в областном центре можно сдать стеклотару. Градоначальник ответил, что пункты приёма в городе имеются, но точных адресов так никто и не услышал. После этого в комментариях в телеграм-канале мэрии многие возмутились, что ответ Юрия Владимировича был неполный, и спрашивали, почему никто так и не уточнил, куда же всё-таки сдавать бутылки.

Редакция «Бел.Ру» направила в администрацию города запрос с просьбой всё же перечислить эти адреса. Мэрия ответила, что у города есть договорённость с руководителем компании по выкупу вторсырья «Чистый белый край», поэтому вся информация доступна у них на сайте. Уточним, что бенефициаром ООО «Чистый белый край» является бывший мэр Белгорода Василий Потрясаев.

Действительно, обратившись к сайту мы нашли все 24 пункта приёма стеклотары по региону и шесть — по областному центру. Причём, не только с указанием графика работы этих пунктов и номерами телефонов, но и с фотографиями этих мест. Так, сдать пустую тару в Белгороде и Белгородском районе можно по следующим адресам:

  1. пр-т. Б. Хмельницкого, д. 132а
  2. ул. Буденного, д. 2а
  3. ул. Королева, 23а
  4. ул. Макаренко, 42 (возле ТЦ Заря)
  5. п. Майский, ул. Зеленая, 4
  6. п. Северный, ул. Шоссейная, 15

Остальные пункты выкупа смотрите в фотогалерее ниже.

Узнать вкратце, о чём ещё говорил Юрий Галдун 17 июня, можно в материале информагентства «От Щорса до крематория: о чём говорил мэр Белгорода во время прямого эфира».

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