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Posted 1 июля 2021, 16:00

Published 1 июля 2021, 16:00

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

Громкое задержание неонацистов и погибший от взрыва гранаты пенсионер: итоги дня

1 июля 2021, 16:00
Сюжет
Экстремизм
Задержание участников незаконной организации в Белгороде прогремело на всю страну, в Дубовом пенсионер погиб после взрыва гранаты, а в регионе, возможно, зарегистрировали первый случай покупки поддельного сертификата вакцинации. Подробности — в обзоре.

Задержали неонацистов

В Белгороде 30 июня сотрудники региональных управлений Росгвардии и ФСБ задержали семерых участников незаконного сообщества. Лидер организации — 21-летний житель Белгородского района.

Как сообщили в следкоме, он разделял экстремистские идеи, призывал к «акциям прямого действия», то есть преступлениям против представителей других национальностей, оправдывал терроризм.

Его взгляды разделяли четверо 16-летних парней, граждане 19 и 25 лет. Их незаконную деятельность выявили по обращениям и комментариям в соцсетях, однако в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что подозреваемые планировали вооружённые нападения на правоохранителей и граждан. По месту жительства задержанных нашли в том числе оружие.

Уголовные дела завели по нескольким статьям. Руководителя организации заключили по стражу, для остальных участников суд ещё не выбрал меру пресечения.

Погибший из-за гранаты пенсионер

Вечером 30 июня в Дубовом во дворе частного дома взорвалась граната. Погиб 68-летний мужчина.

Происшествием заинтересовался следком. Ведомство организовало проверку.

Липовые сертификаты вакцинации

1 июля на сайте ИА «Бел.Ру» вышел материал о том, как россияне покупают сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Что касается Белгородской области, в депздраве утверждают, что в регионе не зафиксировали случаев покупки поддельных справок. В УМВД подтвердили, что не выявлено подобных преступлений.

Вместе с тем прокуратура проводит проверку по одному обращению в интернете о выдаче поддельного сертификата. При этом в ведомстве уточнили, что направили в суды восемь исковых заявлений об ограничении доступа к сайтам, которые продают липовые документы.

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