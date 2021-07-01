Громкое задержание неонацистов и погибший от взрыва гранаты пенсионер: итоги дня

Posted 1 июля 2021, 16:00
Published 1 июля 2021, 16:00
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
В Белгороде 30 июня сотрудники региональных управлений Росгвардии и ФСБ задержали семерых участников незаконного сообщества. Лидер организации — 21-летний житель Белгородского района.
Как сообщили в следкоме, он разделял экстремистские идеи, призывал к «акциям прямого действия», то есть преступлениям против представителей других национальностей, оправдывал терроризм.
Его взгляды разделяли четверо 16-летних парней, граждане 19 и 25 лет. Их незаконную деятельность выявили по обращениям и комментариям в соцсетях, однако в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что подозреваемые планировали вооружённые нападения на правоохранителей и граждан. По месту жительства задержанных нашли в том числе оружие.
Уголовные дела завели по нескольким статьям. Руководителя организации заключили по стражу, для остальных участников суд ещё не выбрал меру пресечения.
Вечером 30 июня в Дубовом во дворе частного дома взорвалась граната. Погиб 68-летний мужчина.
Происшествием заинтересовался следком. Ведомство организовало проверку.
1 июля на сайте ИА «Бел.Ру» вышел материал о том, как россияне покупают сертификаты вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Что касается Белгородской области, в депздраве утверждают, что в регионе не зафиксировали случаев покупки поддельных справок. В УМВД подтвердили, что не выявлено подобных преступлений.
Вместе с тем прокуратура проводит проверку по одному обращению в интернете о выдаче поддельного сертификата. При этом в ведомстве уточнили, что направили в суды восемь исковых заявлений об ограничении доступа к сайтам, которые продают липовые документы.