Громкое задержание неонацистов и погибший от взрыва гранаты пенсионер: итоги дня

Его взгляды разделяли четверо 16-летних парней, граждане 19 и 25 лет. Их незаконную деятельность выявили по обращениям и комментариям в соцсетях, однако в Центре общественных связей ФСБ сообщали, что подозреваемые планировали вооружённые нападения на правоохранителей и граждан. По месту жительства задержанных нашли в том числе оружие.