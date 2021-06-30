Зерновую компанию в Белгородской области наказали за гибель пчёл

Posted 30 июня 2021, 07:01
Published 30 июня 2021, 07:01
Modified 1 декабря, 08:29
Updated 1 декабря, 08:29
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» должно было заплатить физлицу ущерб от гибели пчёл и упущенной выгоды — 718 200 рублей. Исполнительный документ передали судебным приставам.
Сотрудники регионального управления ФССП в обеспечительных целях запретили регистрационные действия в отношении 585 единиц транспорта организации.
Не дожидаясь назначения исполнительского сбора и других принудительных мер, компания заплатила ущерб в добровольный срок.
Ранее приставы добились выплаты задолженности по налогам от ООО «Экогруп Северо-Запад» — более 640 тыс. рублей. По той же причине сотрудники УФССП списали 155 тыс. рублей со счетов ООО «Энергоунисервис».