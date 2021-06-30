Зерновую компанию в Белгородской области наказали за гибель пчёл

Сюжет Судебные приставы

В сумму ущерба, который взыскали с Краснояружской зерновой компании, включили также упущенную выгоду. Судебные приставы, чтобы ускорить выплату долга, запретили регистрационные действия в отношении 585 единиц транспорта организации, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» должно было заплатить физлицу ущерб от гибели пчёл и упущенной выгоды — 718 200 рублей. Исполнительный документ передали судебным приставам. Сотрудники регионального управления ФССП в обеспечительных целях запретили регистрационные действия в отношении 585 единиц транспорта организации. Не дожидаясь назначения исполнительского сбора и других принудительных мер, компания заплатила ущерб в добровольный срок. Ранее приставы добились выплаты задолженности по налогам от ООО «Экогруп Северо-Запад» — более 640 тыс. рублей. По той же причине сотрудники УФССП списали 155 тыс. рублей со счетов ООО «Энергоунисервис».