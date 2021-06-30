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Posted 30 июня 2021, 07:01

Published 30 июня 2021, 07:01

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

Зерновую компанию в Белгородской области наказали за гибель пчёл

30 июня 2021, 07:01
Сюжет
Судебные приставы
В сумму ущерба, который взыскали с Краснояружской зерновой компании, включили также упущенную выгоду. Судебные приставы, чтобы ускорить выплату долга, запретили регистрационные действия в отношении 585 единиц транспорта организации, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» должно было заплатить физлицу ущерб от гибели пчёл и упущенной выгоды — 718 200 рублей. Исполнительный документ передали судебным приставам.

Сотрудники регионального управления ФССП в обеспечительных целях запретили регистрационные действия в отношении 585 единиц транспорта организации.

Не дожидаясь назначения исполнительского сбора и других принудительных мер, компания заплатила ущерб в добровольный срок.

Ранее приставы добились выплаты задолженности по налогам от ООО «Экогруп Северо-Запад» — более 640 тыс. рублей. По той же причине сотрудники УФССП списали 155 тыс. рублей со счетов ООО «Энергоунисервис».

#Новости#Общество#Судебные приставы#Ущерб#Пчёлы
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