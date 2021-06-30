В одной из школ Белгородской области дети сидят за советскими партами

Во время рабочей поездки в Шебекинский горокруг 29 июня к руководителю Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились местные жители, которые сообщили, что в школе № 6 после капитального ремонта не обновили мебель. По словам Гладкова, работы на объекте были завершены в 2015 году, однако дети продолжают учиться за партами, которым не меньше 50 лет.