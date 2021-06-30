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Posted 30 июня 2021, 05:32

Published 30 июня 2021, 05:32

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

В одной из школ Белгородской области дети сидят за советскими партами

30 июня 2021, 05:32
Сюжет
Губернатор
В школе № 6 Шебекинского горокруга оборудование для обучения не меняли уже 50 лет, сообщил глава региона в соцсети. В областном правительстве намерены разобраться, почему мебель для учебного заведения не была закуплена во время капремонта.

Во время рабочей поездки в Шебекинский горокруг 29 июня к руководителю Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились местные жители, которые сообщили, что в школе № 6 после капитального ремонта не обновили мебель. По словам Гладкова, работы на объекте были завершены в 2015 году, однако дети продолжают учиться за партами, которым не меньше 50 лет.

На фото, которые глава региона опубликовал в соцсети, видно, что в некоторых классах стоят как новые парты, так и неоднократно покрашенные учебные столы с полувековой историей.

Пока будем разбираться, почему мебель не была обновлена в рамках капремонта, закупим всё необходимое на средства из бюджета. В школу обязательно приедет начальник департамента образования и проинспектирует соответствие внутренних помещений нормам ведения учебного процесса. Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что в этом году в школе появится мобильный компьютерный класс.

#Новости#Общество#Белгородская область#Шебекино#Губернатор#Школа#Мебель#Капитальный ремонт#Вячеслав Гладков
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