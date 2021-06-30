В одной из школ Белгородской области дети сидят за советскими партами

Posted 30 июня 2021, 05:32
Published 30 июня 2021, 05:32
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
Во время рабочей поездки в Шебекинский горокруг 29 июня к руководителю Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились местные жители, которые сообщили, что в школе № 6 после капитального ремонта не обновили мебель. По словам Гладкова, работы на объекте были завершены в 2015 году, однако дети продолжают учиться за партами, которым не меньше 50 лет.
На фото, которые глава региона опубликовал в соцсети, видно, что в некоторых классах стоят как новые парты, так и неоднократно покрашенные учебные столы с полувековой историей.
Пока будем разбираться, почему мебель не была обновлена в рамках капремонта, закупим всё необходимое на средства из бюджета. В школу обязательно приедет начальник департамента образования и проинспектирует соответствие внутренних помещений нормам ведения учебного процесса. Вячеслав Гладков
Также глава региона отметил, что в этом году в школе появится мобильный компьютерный класс.