В БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл финальный этап конкурса «Кубок молодых инноваторов»

Александр Тихонов, студент транспортно-технологического института, защитил проект «Разработка оснастки на робот-манипулятор для осуществления 3D-печати архитектурных объектов вяжущими материалами». Он отметил, что на сегодняшний день локализация процесса выполнения работ по 3D-печати архитектурных объектов и МАФ технически ограничена, что связано с отсутствием мобильности платочного оборудования, сложностью монтажа, накладки при его перебазировании, большими габаритами.