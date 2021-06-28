В БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл финальный этап конкурса «Кубок молодых инноваторов»

Posted 28 июня 2021, 11:55
Published 28 июня 2021, 11:55
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Все участники представляли на конкурс инновационные проекты, содержащие предложения по разработке наиболее перспективной продукции, технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса, сферы услуг с минимальными затратами на их техническое и технологическое перевооружение.
Каждый проект предполагает достижение конечного результата: опытный образец продукции, технология или услуга для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса и социальной сферы.
Более 200 человек приняли участие во внутривузовском конкурсе, в финал прошли только 15 инновационных проектов по номинациям «Инновационный проект по приоритетному направлению регионального социально-экономического развития» и «Социальный проект».
В «Точке кипения» опорного вуза региона состоялась презентационная сессия «Кубка молодых инноваторов» — финальный этап конкурса. Молодые ученые провели защиту своих проектов, обосновав их актуальность и научную значимость.
Эксперты оценивали проекты по критериям: актуальность и востребованность результатов проекта, обоснованность, научно-техническая проработка, инвестиционная привлекательность, охраноспособность результатов проекта. В число экспертов вошли ученые опорного университета региона.
Студент инженерно-строительного института Игорь Рябчевский представил проект «Энергоэффективная кладка стен из ячеистобетонных блоков». По его словам, толщина однорядной ячеистобетонной кладки не обеспечивает требуемую теплоизоляцию, поэтому на практике, зачастую, используется строительная система с облицовочным слоем из кирпича, фиксируемого к блокам гибкими связями.
«В планах — повышение теплотехнической однородности ограждающих конструкций из ячеистых бетонов, а в результате применения энергоэффективных материалов — разработка однорядной ячеистобетонной кладки несущих стен зданий на полиуретановом клее», — поделился с экспертами своими идеями Игорь Рябчевский.
Александр Тихонов, студент транспортно-технологического института, защитил проект «Разработка оснастки на робот-манипулятор для осуществления 3D-печати архитектурных объектов вяжущими материалами». Он отметил, что на сегодняшний день локализация процесса выполнения работ по 3D-печати архитектурных объектов и МАФ технически ограничена, что связано с отсутствием мобильности платочного оборудования, сложностью монтажа, накладки при его перебазировании, большими габаритами.
«В рамках реализации научных работ планируется разработка оснастки для послойного выращивания объектов архитектуры и их восстановления при помощи робота манипулятора», — рассказал Александр.
После каждого выступления эксперты задавали вопросы молодым инноваторам, интересовались тонкостями разработки, сроками окупаемости проектов и опытом работы в выбранной сфере.
Финалистами стали:
в номинации «Инновационный проект по приоритетному направлению регионального социально-экономического развития»:
1 место — Алина Корякина (ИСИ) «Высокопрочный долговечный архитектурно-декоративный бетон нового поколения»,
2 место — Никита Саввин (ИСИ) «Разработка интенсифицированного пластинчатого теплообменного аппарата с повышенной турбулизацией теплоносителя»,
3 место — Александр Тихонов (ТТИ) «Разработка оснастки на робот-манипулятор для осуществления 3D-печати архитектурных объектов вяжущими материалами»;
в номинации «Социальный проект»:
1 место — Константин Старченко (ИСИ) «Универсальная OPEN-AIR зона на территории кампуса БГТУ им. В. Г. Шухова»,
2 место — Софья Бекетова (ИСИ) «Разработка концепции современного библиотечного пространства БГТУ им. В. Г. Шухова»,
3 место — Светлана Масленко (ИСИ) «Креативный кластер „Думай Делай“ на территории БГТУ им. В. Г. Шухова».
Все финалисты получили сертификаты участников, а победители — приоритетную возможность стать резидентами Инновационного бизнес-инкубатора университета.
Победителем и обладателем переходящего кубка стала Алина Корякина.