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Posted 28 июня 2021, 11:55

Published 28 июня 2021, 11:55

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

В БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл финальный этап конкурса «Кубок молодых инноваторов»

28 июня 2021, 11:55
Состязание проводилось среди школьников, студентов, аспирантов, а также научно-педагогических работников университета в возрасте до 39 лет.

Все участники представляли на конкурс инновационные проекты, содержащие предложения по разработке наиболее перспективной продукции, технологий и услуг для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса, сферы услуг с минимальными затратами на их техническое и технологическое перевооружение.

Каждый проект предполагает достижение конечного результата: опытный образец продукции, технология или услуга для внедрения на конкретных объектах производственного комплекса и социальной сферы.

Более 200 человек приняли участие во внутривузовском конкурсе, в финал прошли только 15 инновационных проектов по номинациям «Инновационный проект по приоритетному направлению регионального социально-экономического развития» и «Социальный проект».

В «Точке кипения» опорного вуза региона состоялась презентационная сессия «Кубка молодых инноваторов» — финальный этап конкурса. Молодые ученые провели защиту своих проектов, обосновав их актуальность и научную значимость.

Эксперты оценивали проекты по критериям: актуальность и востребованность результатов проекта, обоснованность, научно-техническая проработка, инвестиционная привлекательность, охраноспособность результатов проекта. В число экспертов вошли ученые опорного университета региона.

Студент инженерно-строительного института Игорь Рябчевский представил проект «Энергоэффективная кладка стен из ячеистобетонных блоков». По его словам, толщина однорядной ячеистобетонной кладки не обеспечивает требуемую теплоизоляцию, поэтому на практике, зачастую, используется строительная система с облицовочным слоем из кирпича, фиксируемого к блокам гибкими связями.

«В планах — повышение теплотехнической однородности ограждающих конструкций из ячеистых бетонов, а в результате применения энергоэффективных материалов — разработка однорядной ячеистобетонной кладки несущих стен зданий на полиуретановом клее», — поделился с экспертами своими идеями Игорь Рябчевский.

Александр Тихонов, студент транспортно-технологического института, защитил проект «Разработка оснастки на робот-манипулятор для осуществления 3D-печати архитектурных объектов вяжущими материалами». Он отметил, что на сегодняшний день локализация процесса выполнения работ по 3D-печати архитектурных объектов и МАФ технически ограничена, что связано с отсутствием мобильности платочного оборудования, сложностью монтажа, накладки при его перебазировании, большими габаритами.

«В рамках реализации научных работ планируется разработка оснастки для послойного выращивания объектов архитектуры и их восстановления при помощи робота манипулятора», — рассказал Александр.

После каждого выступления эксперты задавали вопросы молодым инноваторам, интересовались тонкостями разработки, сроками окупаемости проектов и опытом работы в выбранной сфере.

Финалистами стали:

в номинации «Инновационный проект по приоритетному направлению регионального социально-экономического развития»:

1 место — Алина Корякина (ИСИ) «Высокопрочный долговечный архитектурно-декоративный бетон нового поколения»,

2 место — Никита Саввин (ИСИ) «Разработка интенсифицированного пластинчатого теплообменного аппарата с повышенной турбулизацией теплоносителя»,

3 место — Александр Тихонов (ТТИ) «Разработка оснастки на робот-манипулятор для осуществления 3D-печати архитектурных объектов вяжущими материалами»;

в номинации «Социальный проект»:

1 место — Константин Старченко (ИСИ) «Универсальная OPEN-AIR зона на территории кампуса БГТУ им. В. Г. Шухова»,

2 место — Софья Бекетова (ИСИ) «Разработка концепции современного библиотечного пространства БГТУ им. В. Г. Шухова»,

3 место — Светлана Масленко (ИСИ) «Креативный кластер „Думай Делай“ на территории БГТУ им. В. Г. Шухова».

Все финалисты получили сертификаты участников, а победители — приоритетную возможность стать резидентами Инновационного бизнес-инкубатора университета.

Победителем и обладателем переходящего кубка стала Алина Корякина.

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