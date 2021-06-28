В Белгородской области будут ежедневно проверять пляжи после роста числа утопленников

Кроме того, на некоторых пляжах не проведена санитарно-эпидемиологическая подготовка и не исследовано дно водоёмов. Также не покошена трава, отсутствуют буйки, спасательные вышки и сигнальные флаги. По данным Мантулина, с начала года произошло 31 происшествие, где погибли 25 человек, четверо из которых — дети.