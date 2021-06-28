«Приведи друга»: акция, которая работает

Posted 28 июня 2021, 09:28
Published 28 июня 2021, 09:28
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
В рамках программы каждый сотрудник мог посоветовать своим близким и друзьям для трудоустройства нашу компанию и в случае успешного прохождения испытательного срока кандидатом, получить гарантированное вознаграждение.
Реальные истории людей, ставших сотрудниками «Русагро» по рекомендациям действующих работников, читайте в нашем материале.
Иван Дугин работает в мясном бизнес-направлении с 2015 года. За время работы попробовал несколько направлений деятельности: работал оператором на участке осеменения, старшим оператором того же участка, в 2018 году перевёлся на должность слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования, а с 1 декабря 2020 года занимает должность мастера участка обслуживания оборудования.
Проделав такой путь в компании, он не сомневается в том, что выбор места работы шесть лет назад был по-настоящему удачным. По словам Ивана, работа ему нравится, в каждой должности он познавал что-то новое и интересное. Трудиться в МБН он пришёл самостоятельно, однако, когда стартовала акция, он не упустил возможности пригласить на работу в нашу компанию своего брата Святослава Дугина.
Мой брат искал работу. Я сразу рассказал ему о свободной вакансии в Белгородском филиале и о преимуществах работы в нем. Совещание проходило в кругу семьи, всем идея понравилась, и Святослав не раздумывая согласился. Считаю акцию «Приведи друга» весьма полезной. Брат доволен работой в «Тамбовском беконе», компания нашла нового сотрудника, а в семейном бюджете плюс 2 000 рублей.Иван Дугин
Святослав без труда отработал испытательный срок и скоро будет год, как он трудится в компании. О своём выборе он не жалеет.
«Русагро» — компания молодая и перспективная, часто слышал о ней, да и Иван хорошо отзывался о своей работе. Долго не думал — написал анкету, прошёл проверку СБ, медосмотр и довольно быстро был оформлен. Работать мне нравится. Из главных плюсов — доставка до места работы служебным транспортом, добровольное страхование, хорошая зарплата и взаимоотношения в коллективе. Святослав Дугин
Буквально через три месяца Святослав пригласил работать в компанию свою супругу Анастасию. На время стажировки она была прикреплена к свинокомплексу «Сухосолотино», но после успешного завершения испытательного срока Анастасия перевелась на площадку, на которой трудится супруг — СК «Новоселовский».
Я ранее слышала положительные отзывы о работе в компании, а теперь еще и сама убедилась в том, что здесь можно и нужно работать. Акция «Приведи друга» отличная! Очевидный плюс работать по такой программе — в компании будет хотя бы один знакомый человек, у которого можно что-то спросить или попросить о помощи. Когда приходишь на новое место работы в новый коллектив — это всегда стресс, но в данном случае его удается избежать.Анастасия Дугина
Сама Анастасия пока ещё не приглашала своих знакомых работать в компанию, но, по её словам, кандидаты и от нее обязательно будут, ведь хорошей работой нужно делиться.
После своего старта акция «Приведи друга» быстро распространилась среди работников и стала популярной. Всего за 2020 год в Белгородский филиал по рекомендациям сотрудников было принято 120 человек. Еще 39 человек были трудоустроены уже в 2021 году.
У каждого принятого сотрудника своя история, связанная с трудоустройством в компанию, но главное, что люди, узнавшие о работе в мясном бизнес-направлении «Русагро» благодаря акции, не жалеют о своём выборе, продолжают работать и уже сами зовут своих знакомых в нашу компанию.
Молодая и амбициозная Дарья Предыбайлова оканчивает в этом году Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина по направлению «Ветеринария». О том, что можно пройти производственную и преддипломную практику в компании ей рассказал менеджер службы безопасности МПП Андрей Пономаренко.
Дарья — дочь моей одноклассницы. Когда я узнал, что она ищет место для прохождения преддипломной практики, предложил пройти ее в нашей компании. Это полностью ее профиль, а у нас в компании отличные условия для стажеров.Андрей Пономаренко
Изначально Дарья планировала прохождение практики в другой компании. О «Русагро» знала только, что есть свиноводческие комплексы в Белгородской области. Но сотрудник вовремя рассказал о всех преимуществах работы здесь, поэтому выбор был сделан в пользу МБН. Все-таки больше доверия вызывают те места, в которых уже давно и успешно трудятся знакомые.
Я решила попробовать, как это — работать со свиньями. Тем более нужно уже начинать нарабатывать профессиональный опыт.Дарья
Она довольно быстро устроилась в компанию и приступила к работе. Стажировка уже позади, но Даша не собирается останавливаться на достигнутом, а планирует продолжить работу в компании в качестве штатного сотрудника.
Для меня главным плюсом сейчас является опыт и стаж. Здесь отличные специалисты, у которых можно многому научиться. Придя сюда я первый раз в жизни увидела вживую свиноматку и маленьких поросят. Я не знала, как к ним подойти и что с ними делать, а сейчас уже занимаю должность ветеринарного врача опороса.Дарья
Осенью Даша предложила пойти вместе на практику своей однокурснице Тамаре Карманчиковой, даже не зная об акции «Приведи друга». Сейчас девушки успешно работают на разных свинокомплексах, но являются врачами одного участка.
Очень приятно работать с хорошим коллективом, тем более если в этом коллективе есть твои друзья. Я привела в «Русагро» двоих ребят и очень рада, что они остались здесь работать. Ещё и есть приятный бонус в виде поощрения за их отработанные 3 месяца.Дарья
Стать сотрудником мясного бизнеса «Русагро» можете и вы! Звоните по номеру круглосуточной горячей линии — 8 800 200 18 20 — и узнавайте о самых актуальных вакансиях на объектах компании в Белгородской области.
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