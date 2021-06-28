«Приведи друга»: акция, которая работает

Я ранее слышала положительные отзывы о работе в компании, а теперь еще и сама убедилась в том, что здесь можно и нужно работать. Акция «Приведи друга» отличная! Очевидный плюс работать по такой программе — в компании будет хотя бы один знакомый человек, у которого можно что-то спросить или попросить о помощи. Когда приходишь на новое место работы в новый коллектив — это всегда стресс, но в данном случае его удается избежать.Анастасия Дугина