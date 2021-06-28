Под Белгородом вместе с водой из крана сыпется песок

Posted 28 июня 2021, 14:26
Published 28 июня 2021, 14:26
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
28 июня руководитель региона Вячеслав Гладков заявил, что у жителей посёлка Октябрьский Белгородского района из крана льётся вода с песком. Глава администрации губернатора Алексей Семенихин сообщил, что на место с проверкой выезжала его заместитель Елена Долманова. Инспекция показала, что днём белгородцы получают нормальную воду, а утром и вечером — с сильной примесью песка.
На вопрос Вячеслава Гладкова о том, должны ли люди платить за песок вместо воды, руководитель департамента ЖКХ Константин Полежаев отметил, что «люди и за хорошую воду не платят», так как уровень «оприборивания» составляет всего 60%, и ушёл от ответа. Однако начальник профильного ведомства отметил, что понимает, почему в Октябрьском такие проблемы с качеством воды.
Включается дополнительная скважина для того, чтобы их (жителей посёлка — прим. ред.) в вечернее время обеспечить водой. Конечно, происходит подпитка не совсем очищенной воды. Это системная проблема, которая есть, да и мы о ней знаем. Станция водной подготовки там предусмотрена. Константин Полежаев
Глава Белгородской области подчеркнул, что некачественная работа обеспечивающей водой организации и ошибки в проекте не повод для того, чтобы люди платили за услугу, которая не поставляется.
Люди не платят за песок из крана. Люди платят за холодную воду, которая должна соответствовать определённым нормативам. Приходит человек с работы, открывает кран, а вместо воды сыпется песок. Потом с 1 июля повышаются тарифы на водоснабжение. Я не знаю, в какую сторону бежать. Хоть бери вилы и лопату и иди разбирайся. Вячеслав Гладков
Руководитель региона поручил разобраться в вопросе поставки воды и отметил, что все знали о рисках, однако не отреагировали. Гладков предложил Полежаеву предпринимать экстраординарные меры, например, организовать количество подвозов воды.
Руководитель департамента ЖКХ Константин Полежаев представит Вячеславу Гладкову план работ уже 29 июня утром.