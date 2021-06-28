Под Белгородом вместе с водой из крана сыпется песок

На вопрос Вячеслава Гладкова о том, должны ли люди платить за песок вместо воды, руководитель департамента ЖКХ Константин Полежаев отметил, что «люди и за хорошую воду не платят», так как уровень «оприборивания» составляет всего 60%, и ушёл от ответа. Однако начальник профильного ведомства отметил, что понимает, почему в Октябрьском такие проблемы с качеством воды.