На фестивале в Перми представили экопроекты Пермской ЦБК

Posted 28 июня 2021, 10:58
Published 28 июня 2021, 10:58
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Состав официальной делегации посетил ключевые стенды заводов и компаний, принявших участие в экологическом фестивале. Например, на стенде ПЦБК делегаты фестиваля «Живое всё» могли ознакомиться с экологической политикой комбината. Из года в год ПЦБК перерабатывает порядка 300 000 тонн макулатуры. Из нее делают новую экологичную продукцию. Здесь имеется в виду гофроупаковка. Об этом пишет properm.ru.
В цехах ставят локальные системы очистки, производственные мощности и очистные сооружения реконструируются. Таким образом удается минимизировать воздействие на природу. Топ-менеджеры компании по собственной воле берут в пермском микрорайоне Голованово пробы воздуха. Сотрудники независимой аккредитованной лаборатории не регистрируют превышения предельно допустимых значений.
ПЦБК остается важным участником национального проекта «Экология». Комбинат проводит мероприятия в сфере охраны природы.
В рамках открытия экологического фестиваля выступил глава комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. Он заявил, что во всей РФ и в Прикамье, в частности, состоянию природы уделяется пристальное внимание. Уже сейчас можно очень многое сделать. В рамках регионального Заксобрания идет рассмотрение важной программы. Речь идет о проекте закона об охране зеленых территорий Пермского края. Документ даст возможность сберечь во всех муниципалитетах Прикамья зеленые насаждения.
Персонал ПЦБК проводит важную работу по экологическому просвещению населения. Реализуется проект «Экодесант», который смог выйти на всероссийский уровень. В Пермском крае и еще 12 субъектах России в организациях и учреждениях установлено более 20 000 экопаков ПЦБК для сбора макулатуры. В краевом центре все еще реализуют пилотный проект по сбору макулатуры в особые контейнеры. Их установили у жилых домов.
Глава Союза активной молодежи (САМ) ПЦБК Алия Минабутдинова взяла слово на экологическом фестивале в рамках Школы экологических добровольцев (волонтеров). Она сообщила участникам о движении экологического волонтерства. Его компания инициировала в Голованове. В год там проводят много мероприятий по экологическому просвещению. Участвовать в акциях САМ приглашает учеников школ, членов общественных организаций и жителей микрорайона.
Для экологического фестиваля стенд ПЦБК изготовили в виде многофункциональных зон. Они включают картонный замок, зону для фотографирования и зону мастер-классов. Там дети создавали поделки из гофрокартона, добровольцы САМ проводили экологическую викторину.