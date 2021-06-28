На фестивале в Перми представили экопроекты Пермской ЦБК

В рамках открытия экологического фестиваля выступил глава комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. Он заявил, что во всей РФ и в Прикамье, в частности, состоянию природы уделяется пристальное внимание. Уже сейчас можно очень многое сделать. В рамках регионального Заксобрания идет рассмотрение важной программы. Речь идет о проекте закона об охране зеленых территорий Пермского края. Документ даст возможность сберечь во всех муниципалитетах Прикамья зеленые насаждения.