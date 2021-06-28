Гладков лично проверит проблемный детский сад на улице Орлова в Белгороде

На прошлой неделе Базаров отметил, что вопрос затяжного строительства надо задавать не подрядчику, а заказчику — местной власти, так как именно чиновники заключили контракт на возведение объекта. Гладков назвал этот подход «порочной практикой», из-за которой были приняты радикальные кадровые решения.