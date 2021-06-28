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Posted 28 июня 2021, 10:40

Published 28 июня 2021, 10:40

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Гладков лично проверит проблемный детский сад на улице Орлова в Белгороде

28 июня 2021, 10:40
Сюжет
Строительство
По информации руководителя депстроя, на объекте низкий темп работ из-за нехватки рабочих. Руководитель Белгородской области решил лично проинспектировать строительство детсада.

В понедельник, 28 июня, на оперативном еженедельном совещании регионального правительства глава департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров в ходе отчёта о реализации нацпроектов сообщил о готовности детского сада на 99 мест на улице Орлова в Белгороде

По данным Базарова, на объекте наблюдается низкий темп работ из-за недостаточной обеспеченности рабочей силой. В целом строительная готовность составляет всего 24%, как и неделей ранее.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вместе с начальником депстроя Владимиром Базаровым и депутатом облдумы Любовью Киреевой 29 июня приедет на улицу Орлова с проверкой строительства детского сада.

На прошлой неделе Базаров отметил, что вопрос затяжного строительства надо задавать не подрядчику, а заказчику — местной власти, так как именно чиновники заключили контракт на возведение объекта. Гладков назвал этот подход «порочной практикой», из-за которой были приняты радикальные кадровые решения.

Так, на объекте после окончания проектирования выявили серьёзный недостаток денег из-за неучтённых затрат на ЛОСы и ёмкостей для пожаротушения.

#Новости#Общество#Белгородская область#Строительство#Губернатор#Эксклюзив#Детский сад#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров
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