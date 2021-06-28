Электронная коммерция осенью 2021 года — чего ждать?

В целом к электронной коммерции относится все, что связанно с покупками и продажей товаров и услуг через интернет. Сегодня никому не надо рассказывать о том, как это удобно — делать покупки, не выходя из дома. При этом существует сервис https://aliradar.com/, позволяющий не тратить время на длительный поиск товаров, а отыскать лучшие предложения в несколько кликов. Сервис позволяет: