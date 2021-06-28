Электронная коммерция осенью 2021 года — чего ждать?

Posted 28 июня 2021, 08:48
Published 28 июня 2021, 08:48
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Очевидно, многие поняли, что интернет — та ниша, которая позволяет совершать продажи и покупки, независимо от обстоятельств. Отрасль электронной коммерции не только не погибла в период пандемии, но и смогла вырасти. Прибыль крупных компаний выросла в разы.
В целом к электронной коммерции относится все, что связанно с покупками и продажей товаров и услуг через интернет. Сегодня никому не надо рассказывать о том, как это удобно — делать покупки, не выходя из дома. При этом существует сервис https://aliradar.com/, позволяющий не тратить время на длительный поиск товаров, а отыскать лучшие предложения в несколько кликов. Сервис позволяет:
воспользоваться предложениями исключительно от надежных продавцов,
подыскать товары по приемлемым ценам, а также подобрать предложения с выгодными скидками,
проследить, каким образом изменялась стоимость желаемой вещи,
-есть возможность просматривать фотографии товаров.
Все эти факторы делают покупки более удобными и безопасными.
Помимо скорости и экономии времени, делать покупки в интернете бывает зачастую гораздо выгоднее. Происходит это из-за того, что торговля в сети значительно упрощает процессы, связанные с куплей-продажей. В частности, для продавца не нужно искать рентабельное помещение и набирать определённое число сотрудников.
Интернет позволяет найти большое разнообразие товаров. Заказ можно делать, находясь в любой точке мира, соответственно продавец может продать товар также не зацикливаясь на одной географической точке.
Интересно, что покупатель может работать напрямую с поставщиками, не пользуясь услугами посредников.
Учитывая опыт пандемии, можно смело говорить о том, что электронная коммерция будет развиваться и прогрессировать и дальше.
Одной из наметившихся тенденций можно назвать переход производителей от системы «производитель — посредник — покупатель». Многие крупные компании стремятся сосредоточиться на продажах напрямую через свои официальные сайты.
Еще одним интересным новшеством, внедрённым интернет-магазинами в период изоляции, стали консультации в режиме онлайн. С помощью этой услуги покупатель мог пообщаться с консультантом, а он в свою очередь рассказать об интересующих покупателя товарах или продемонстрировать их.
Продавцы уже давно активно используют социальные сети для продвижения бренда или непосредственно для продаж. Но и сами соцсети делают все, чтобы пользователям было удобно и комфортно совершать покупки. Создаются специальные функции для поддержки покупок внутри соцсетей. Для того чтобы найти нужный товар, покупатель может воспользоваться чатботами, которые ранее использовались лишь в качестве службы поддержки, теперь их функции значительно изменились, достаточно ввести описание и бот предложит список товаров.
Интернет-торговля развивается очень быстро, постоянно совершенствуя новые сервисы и функции, поэтому можно сказать, что процветание этой нише гарантировано.
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