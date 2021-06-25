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Posted 25 июня 2021, 06:27

Published 25 июня 2021, 06:27

Modified 18 сентября 2022, 11:57

Updated 18 сентября 2022, 11:57

В РЭО заявили об инвестподдержке проектов по утилизации ТКО в 11 регионах

25 июня 2021, 06:27
Российский экологический оператор вложит 6 млрд рублей в 13 объектов обращения с ТКО уже в текущем году. Они будут построены в 11 регионах России. Сами объекты будут введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

Примечательно то, что при реализации этих проектов был использован новый механизм финансирования – выкуп облигаций за средства госбюджета. Практически это означает, что бизнес, работающий в данной отрасли, получает возвратные кредиты на создание инфраструктуры по утилизации и переработке мусора. В дальнейшем программу господдержки сферы обращения с ТКО планируют расширить. В нее войдут: возмещение части стоимости затрат, гарантии банков и возможность брать оборудование в льготный лизинг.

Руководитель ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что выкуп облигаций – механизм крайне востребованный. Он позволит продвинуть отрасль вперед, а также создаст комфортные условия работы для всех участников данного рынка, в том числе для самого РЭО.

Новые заводы будут обрабатывать и утилизировать 4 млн тонн ТКО в год. Стоимость всех 13 проектов – 28 млрд рублей.

Детально механизм выкупа облигаций выглядит следующим образом. Инвесторы выпускают свои облигации, с целью привлечения средств. РЭО, на деньги полученные из госбюджета в качестве имущественного взноса, выкупает эти облигации. При этом средства, переданные инвесторам являются возвратными, то есть РЭО получит их обратно и сможет направить на поддержку других проектов в сфере обращения с ТКО.

По мнению экспертов, облигационный займ значительно расширит возможности РЭО и инвесторов, работающих в отрасли переработки и утилизации мусора.

«Благодаря решению правительства РФ операторы получат реальный инструмент поддержки в реализации проектов. Меры господдержки помогут также снизить социальную нагрузку на население, избежать увеличения тарифов и, безусловно, продвинут саму отрасль обращения с отходами к выполнению целей нацпроекта "Экология"», – заметила заместитель гендиректора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

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