В РЭО заявили об инвестподдержке проектов по утилизации ТКО в 11 регионах

Примечательно то, что при реализации этих проектов был использован новый механизм финансирования – выкуп облигаций за средства госбюджета. Практически это означает, что бизнес, работающий в данной отрасли, получает возвратные кредиты на создание инфраструктуры по утилизации и переработке мусора. В дальнейшем программу господдержки сферы обращения с ТКО планируют расширить. В нее войдут: возмещение части стоимости затрат, гарантии банков и возможность брать оборудование в льготный лизинг.