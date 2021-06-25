В Белгородскую область приедет министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Posted 25 июня 2021, 06:10
Published 25 июня 2021, 06:10
Modified 18 сентября 2022, 11:57
Updated 18 сентября 2022, 11:57
Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в своём утреннем видео сообщил, что в пятницу, 25 июня, в регион с визитом приедет глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Несколько вопросов подготовили, которые должны оказать существенное влияние на развитие экономики региона. Хочу посоветоваться с ним и попросить федеральной помощи. Вячеслав Гладков
В конце января этого года глава региона уже общался с руководителем Минпромторга. Стороны обсуждали итоги прошлого года в промышленном секторе, проблемные места отрасли и развитие регионального Фонда промышленности.
Также в ходе встречи Мантуров и Гладков поговорили о способах борьбы с бедностью, возможных формах оказания помощи и выделении господдержки по различным механизмам. Тогда Гладков заручился поддержкой федерального ведомства.