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Posted 25 июня 2021, 06:10

Published 25 июня 2021, 06:10

Modified 18 сентября 2022, 11:57

Updated 18 сентября 2022, 11:57

В Белгородскую область приедет министр промышленности и торговли Денис Мантуров

25 июня 2021, 06:10
Сюжет
Губернатор
Глава региона сообщил, что намерен представить руководителю министерства проекты по развитию экономики Белгородской области. Ранее стороны уже встречались, тогда регион заручился прямой поддержкой Минпромторга.

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в своём утреннем видео сообщил, что в пятницу, 25 июня, в регион с визитом приедет глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Несколько вопросов подготовили, которые должны оказать существенное влияние на развитие экономики региона. Хочу посоветоваться с ним и попросить федеральной помощи. Вячеслав Гладков

В конце января этого года глава региона уже общался с руководителем Минпромторга. Стороны обсуждали итоги прошлого года в промышленном секторе, проблемные места отрасли и развитие регионального Фонда промышленности.

Также в ходе встречи Мантуров и Гладков поговорили о способах борьбы с бедностью, возможных формах оказания помощи и выделении господдержки по различным механизмам. Тогда Гладков заручился поддержкой федерального ведомства.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Экономика#Губернатор#Денис мантуров#Министр#Минпромторг#Вячеслав Гладков
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