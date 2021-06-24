В депздраве объяснили, как сделать прививку от ковида в другом регионе

Posted 24 июня 2021, 10:19
Published 24 июня 2021, 10:19
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников рассказал, как проходит процедура вакцинации в другом районе Белгородской области или субъекте страны.
Если человек приехал из района, зашёл в торговый центр по делам и привился первым компонентом, то по приезде он обращается в свою поликлинику и говорит, что ему нужно завершить вакцинацию. В этом случае все вопросы решает лечебное учреждение. Андрей Иконников
В случае, когда человек привился первым компонентом в одном регионе, то он может уколоться препаратом в другом субъекте. Иконников предупредил, что это работает, однако не всегда есть возможность обеспечить вакциной всех приезжих. Условно, если вы сделали один укол, то второй компонент препарата на вас уже отложили в выбранном пункте вакцинации.
Стоит отметить, жители Белгородской области могут привиться одной из российских вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». Иконников уточнил, что пациент может только сказать врачу о предпочитаемом препарате. Чем по итогу привьют человека, зависит от его состояния здоровья.
Кроме того, глава депздрава заявил о начале третьей волны коронавируса в Белгородской области — в регионе растёт число заболевших COVID-19. По словам Иконникова, большая часть новых пациентов с ковидом — молодые люди от 20 до 40 лет.