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Posted 24 июня 2021, 10:19

Published 24 июня 2021, 10:19

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

В депздраве объяснили, как сделать прививку от ковида в другом регионе

24 июня 2021, 10:19
Сюжет
Медицина
Руководитель ведомства сообщил, что пройти вакцинацию от коронавируса можно в любом районе Белгородской области или субъекте страны. Однако человек сможет сделать прививку только при наличии необходимого количества препарата в медучреждении.

Начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников рассказал, как проходит процедура вакцинации в другом районе Белгородской области или субъекте страны.

Если человек приехал из района, зашёл в торговый центр по делам и привился первым компонентом, то по приезде он обращается в свою поликлинику и говорит, что ему нужно завершить вакцинацию. В этом случае все вопросы решает лечебное учреждение. Андрей Иконников

В случае, когда человек привился первым компонентом в одном регионе, то он может уколоться препаратом в другом субъекте. Иконников предупредил, что это работает, однако не всегда есть возможность обеспечить вакциной всех приезжих. Условно, если вы сделали один укол, то второй компонент препарата на вас уже отложили в выбранном пункте вакцинации.

Стоит отметить, жители Белгородской области могут привиться одной из российских вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». Иконников уточнил, что пациент может только сказать врачу о предпочитаемом препарате. Чем по итогу привьют человека, зависит от его состояния здоровья.

Кроме того, глава депздрава заявил о начале третьей волны коронавируса в Белгородской области — в регионе растёт число заболевших COVID-19. По словам Иконникова, большая часть новых пациентов с ковидом — молодые люди от 20 до 40 лет.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Вакцинация#Коронавирус#Эксклюзив#Департамент здравоохранения#Андрей иконников
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