В депздраве объяснили, как сделать прививку от ковида в другом регионе

В случае, когда человек привился первым компонентом в одном регионе, то он может уколоться препаратом в другом субъекте. Иконников предупредил, что это работает, однако не всегда есть возможность обеспечить вакциной всех приезжих. Условно, если вы сделали один укол, то второй компонент препарата на вас уже отложили в выбранном пункте вакцинации.