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Posted 24 июня 2021, 06:33

Published 24 июня 2021, 06:33

Modified 1 декабря, 07:43

Updated 1 декабря, 07:43

Представители белгородских компаний поучаствовали в форуме «Производительность 360»

24 июня 2021, 06:33
Сюжет
Новости компаний
Федеральный форум «Производительность 360» прошёл с 15 по 16 июня в рамках национального проекта «Производительность труда» в Нижнем Новгороде.

Это ежегодный форум, который является главной площадкой страны для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

Организаторами Форума выступают Минэкономразвития России и Федеральный Центр Компетенций при поддержке Правительства Нижегородской области.

В основной день Форума прошло пленарное заседание «Производительность труда в России в условиях глобальных вызовов». Участники Форума (представители российских органов государственной власти, общественных объединений, российских предприятий-лидеров построения производственных систем, основанных на принципах бережливого производства, а также предприятий-участников национального проекта «Производительность труда») обсудили наиболее важные вопросы различных отраслей промышленности и определили основные векторы повышения эффективности отечественной экономики.

В основе нашего подхода к производительности — человек и его культура. Все мы проводим большую часть жизни на работе. И крайне важно чувствовать себя там комфортно. Нацпроект «Производительность труда» сразу про всех — про жизнь. Мы меняем производственную культуру. Сегодня 30 тысяч человек вместе с нами прошли через конкретные проекты на площадках 2,5 тысяч предприятий-участников. Это люди, которые в начале пути традиционно сопротивлялись изменениям, но через два-три месяца смотрели на проект совершенно другими глазами. Важный этап этой трансформации — согласиться с тем, что проблемы есть, осознать их. По моему опыту, 80% предприятий потом говорят «мы не понимаем, как мы работали до этого. Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций

От Белгородской области в Форуме приняли участие начальник департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов, руководитель и эксперты Регионального центра компетенций, представители ТК «Экотранс», предприятия-участника национального проекта «Производительность труда».

Наш опыт тиражируется на всю страну, а мы продолжаем свою работу на благо белгородцев.Елена Ильина, первый заместитель директора ТК «Экотранс»

ТК «Экотранс» стала первой компанией в сфере работы с ТБО, вступившей в нацпроект и получившей положительные результаты, значит, на нас ровняются, и мы идём дальше, продолжая внедрять методы бережливого производства в свою работу.Николай Шеин, директор ТК «Экотранс»

#Новости#Общество#Форум#Новости компаний#Экотранс#Участники#Производительность труда
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