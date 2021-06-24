Представители белгородских компаний поучаствовали в форуме «Производительность 360»

В основе нашего подхода к производительности — человек и его культура. Все мы проводим большую часть жизни на работе. И крайне важно чувствовать себя там комфортно. Нацпроект «Производительность труда» сразу про всех — про жизнь. Мы меняем производственную культуру. Сегодня 30 тысяч человек вместе с нами прошли через конкретные проекты на площадках 2,5 тысяч предприятий-участников. Это люди, которые в начале пути традиционно сопротивлялись изменениям, но через два-три месяца смотрели на проект совершенно другими глазами. Важный этап этой трансформации — согласиться с тем, что проблемы есть, осознать их. По моему опыту, 80% предприятий потом говорят «мы не понимаем, как мы работали до этого. Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций