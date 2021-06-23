В горсовет Белгорода выберут новых депутатов

Вчера, 22 июня, в ходе заседания горсовета депутаты определились с датой, когда пройдут дополнительные выборы депутатов по одномандатным избирательным округам № 14, 15, 25, 27.
Ранее депутаты горсовета вышеуказанных округов сложили свои полномочия.
Округ № 14 в горсовете представлял Сергей Сиротенко. Свои полномочия он сложил 18 сентября 2020 года, когда перешёл на работу в областную думу. На сегодняшний день там он заместитель председателя комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.
От округа № 15 депутатом был Сергей Фуглаев. Заявление о досрочном сложении полномочий он подал в апреле текущего года. В настоящее время Фуглаев вместе со своим братом находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Депутат округа № 25 Владимир Ващенко ушёл из горсовета 1 июня 2020 года. Его новое место работы — Белгородская областная дума. Он входит в комитет по бюджету, финансам и земельным отношениям.