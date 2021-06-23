В горсовет Белгорода выберут новых депутатов

Округ № 14 в горсовете представлял Сергей Сиротенко. Свои полномочия он сложил 18 сентября 2020 года, когда перешёл на работу в областную думу. На сегодняшний день там он заместитель председателя комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.