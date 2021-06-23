Любимцы депстроя: кому доставались самые дорогие контракты белгородского ведомства

Уточним, что на одном из таких объектов — футбольном манеже в Белгороде нашли серьёзные нарушения и даже возбудили два уголовных дела. Они связаны с тем, что сначала выдали деньги за работы, которые ещё не были сделаны, потом всплыли проблемы с куполом, которого до сих пор нет. В итоге в региональное правительство усомнилось в том, что манеж сдадут в эксплуатацию до 1 сентября, как это было заявлено, ведь готовность площадки составляет всего 40%. Сколько по области ещё таких проблемных объектов? В этом предстоит разобраться правоохранительным органам.