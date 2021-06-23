Любимцы депстроя: кому доставались самые дорогие контракты белгородского ведомства

Posted 23 июня 2021, 12:47
Published 23 июня 2021, 12:47
Modified 1 декабря, 07:52
Updated 1 декабря, 07:52
С 2016 года департаментом строительства и транспорта в Белгородской области руководил Евгений Глаголев. Но недавно всё изменилось — строительной сферой в регионе теперь управляет Владимир Базаров — советник главы области Вячеслава Гладкова.
Это произошло после того, как врио губернатора в своём телеграм-канале обрушился с жёсткой критикой на Глаголева, а точнее — на его работу. Часть объектов так и остались недостроенными, качество некоторых выполненных работ оставляло желать лучшего. В связи с этим Евгений Сергеевич написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул пост главы депстроя. А 23 июня его задержали в Воронеже силовики.
Несомненно, чиновник сделал немало хорошего для региона, но в то же время оставил достаточно проблемных моментов — многие объекты строительства находятся на грани срыва по срокам ввода в эксплуатацию. К примеру, старооскольскую «Академию знаний» им. Н. П. Шевченко обещали сдать ещё в сентябре 2020 года, затем сроки перенесли на 15 июля 2021 года, но есть сомнения, что дело завершат даже к осени этого года.
Строительство 13 остро необходимых для региона фельдшерско-акушерских пунктов тоже просело: финансирование оказалось ниже проектной стоимости, в работе использовали дешёвые некачественные материалы, а некоторые виды работ вообще исключили. Итог происходящего — отказ в лицензии этих самых ФАПов.
И таких случаев насобиралось не два, не три и даже не пять. Их гораздо больше. Прочесть о них можно в полном материале на «Бел.Ру», который мы прикрепили ниже. Важно, что кроме потраченных впустую государственных денег, был упущен самый дорогой ресурс — время.
В связи с вышеописанным редакция информагентства решила проверить всех поставщиков и все закупки департамента строительства и транспорта Белгородской области начиная с 1 января 2019 года. Мы проанализировали самые дорогостоящие госзаказы, кому они доставались и готовы рассказать об этом.
По данным аналитической системы «Маркер» (ранее — «СПАРК-Маркетинг»), с начала 2019 года по июнь 2021 года депстрой заключил 623 контракта, из которых 105 — на возведение зданий.
Если составить топ-5 поставщиков по числу полученных тендеров за этот период времени, то выглядеть он будет так:
При этом суммы контрактов с «Техникой-сервис» не столь значительные (33, 63, 90 тыс. рублей), как с «Дирекцией ЮЗР» или тем же «Кровстроем». Последним двум достались самые «жирные» тендеры.
Начиная с 2019 года от департамента строительства и транспорта самые дорогие госконтракты доставались двум компаниям — «Дирекция ЮЗР» и «Кровстрой». Редакция «Бел.Ру» разобралась, что это были за объекты и на какие суммы.
Рассмотрим пятёрку самых дорогостоящих тендеров, которые получила «Дирекция ЮЗР»:
Суммарно за эти контракты «Дирекция ЮЗР» получила 1 млрд 497 млн рублей. И это лишь за пять объектов из 24, которые достались этой фирме за чуть более чем два года. Почему самые крупные контракты достались именно этой компании, спрашивать у ведомства в официальном запросе не стали. Потому что на такие вопросы обычно дают один из двух ответов: эта организация предложила самую низкую стоимость или компания стала единственным участником госзакупки.
Есть ли на то другая причина, мы не знаем. Но такое постоянство больше похоже на добрую (или не совсем) традицию — отдавать самые дорогие контракты ОА СЗ «Дирекция ЮЗР».
Уточним, что на одном из таких объектов — футбольном манеже в Белгороде нашли серьёзные нарушения и даже возбудили два уголовных дела. Они связаны с тем, что сначала выдали деньги за работы, которые ещё не были сделаны, потом всплыли проблемы с куполом, которого до сих пор нет. В итоге в региональное правительство усомнилось в том, что манеж сдадут в эксплуатацию до 1 сентября, как это было заявлено, ведь готовность площадки составляет всего 40%. Сколько по области ещё таких проблемных объектов? В этом предстоит разобраться правоохранительным органам.
Для справки из «СПАРК-Интерфакс»: ОА СЗ «Дирекция ЮЗР» — это белгородская строительная компания. Руководителем числится Анатолий Уваров, хотя до недавнего времени им был Александр Славкин. В сфере строительства с 2007 года. По итогам 2020 года выручка от продаж составила 1,8 млрд рублей, но прибыли компания не получила и даже наоборот — ушла в минус (9,1 млн рублей). В качестве поставщика по госзаказам в 2019 году «Дирекция» выступала 45 раз, в 2020 году — 18, а за 6,5 месяцев 2021 года — 2 раза.
Напомним, что 11 мая на еженедельном оперативном совещании врио губернатора Вячеслав Гладков попросил отправить в отставку Александра Славкина — гендиректора застройщика «Дирекция Юго-Западного района». Глава региона опирался на данные контрольно-счётной палаты, у которой неоднократно возникали претензии к Славкину, и на личное мнение. До этого Гладков уже выражал своё недовольство работой «Дирекции ЮЗР» на некоторых объектах строительства. А 11 мая лишь резюмировал, что ситуация не улучшилась, а напротив — всё стало плачевнее. Разбирательством в нарушениях компании занялись правоохранительные органы.
Эта строительная фирма недалеко ушла от «Дирекции». Суммы выигранных за два года госзакупок оказались не менее внушительными:
Если сложить все эти контракты, получится немалая сумма — 498,9 млн рублей. Но опять-таки, это лишь топ-5 дорогих тендеров от депстроя за последние 2,5 года. Но кроме них было ещё 18.
К тому же, если проанализировать в «Маркере» заказчиков «Кровстроя» за всё время, то департамент строительства и транспорта войдёт в топ-3, потому что всего у компании было 204 заказа, из которых 53 — от УКС Белгородской области, 38 — от администрации Борисовского района, а 25 — от депстроя. А если поставить фильтр на 01.01.2019 г., то начиная с этой даты «Кровстрою» достался 151 госзаказ.
И это несмотря на то, что эта организация регулярно упоминается в не самых приятных новостях и неоднократно была фигурантом уголовных дел. К примеру, в декабре 2019 года в отношении «Кровстроя» завели административное дело за то, что компания не вывезла после строительных работ в школе мусор. За это выписали штраф 180 тыс. рублей. Позже, в 2021 году, компании снова выписывали штрафы на общую сумму 520 тыс. рублей за нарушения в сфере экологии.
В 2020 году фирму уличили в сговоре с администрацией Шебекинского горокруга и управлением капитального строительства. Тогда администрация купила здание у «Кровстроя» в обход торговой процедуры. Точнее, торги состоялись, но они были выстроены таким образом, что конкуренция была жёстко ограничена. В деле разбиралось белгородское УФАС и в итоге возбудили дела об административных правонарушениях.
А недавно, в марте нынешнего года, прокуратура нашла нарушения, из-за которых возбудили уголовное дело за мошенничество. Оказалось, что «Кровстрой» получил деньги за строительно-монтажные работы в Борисовской ЦРБ, но сами работы так и остались невыполненными. Например, оплата за оштукатуривание фасада была, а оштукатуренного фасада не нашлось.
Для справки из «СПАРК-Интерфакс»: строительная организация ООО «Кровстрой» зарегистрирована в Белгороде с 2008 года. Руководит и владеет ею Владимир Исаев. В 2020 году компания смогла выручить с продаж 1,9 млрд рублей и получить 15,3 млн рублей чистой прибыли. В 2019 году «Кровстрой» забрал 82 госконтракта, в 2020 году — 56, а за полгода 2021 года — 2.
Часть гостендеров, которые достались от депстроя воронежской компании «Техника-сервис», не такая большая, но если сравнивать с числом всех контрактов этой компании за всё время, открывается совершенно другая сторона медали.
Начиная с 2019 года «Техника-сервис» получила 15 заказов от департамента строительства и транспорта Белгородской области. В топ-5 самых частых поставщиков депстроя эта фирма стоит на пятом месте. Казалось бы, 15 — это мало.
Но стоит учесть, что самый частый заказчик у данной организации за всё время, — это департамент строительной политики Воронежской области (21 контракт), а на втором месте стоит белгородский депстрой (15 контрактов). Также в пятёрку самых частых заказчиков входит управление капитального строительства Белгородской области (13 контрактов — четвёртое место).
Самые дорогостоящие госзаказы «Техники-сервис» от белгородского департамента строительства и транспорта:
Для справки из «СПАРК-Интерфакс»: ООО «Техника-сервис» расположено в Воронеже. Это относительно молодая компания, созданная в 2018 году. Руководит ею Александр Клюйко.
Чем фирма соседей из Воронежа заслужила такую любовь белгородского ведомства — неизвестно, но денег туда, как показывает «Маркет», уходит немало. И это мы описали лишь три компании из крупной пятёрки, которые особенно выделились. На деле же их гораздо больше и суммы госзаказов, которые депстрой им предоставлял, исчисляются не в миллионах или двух-трёх миллиардах, а в более внушительных цифрах на бумагах. Какие потраченные средства были оправданны, а какие ушли в никуда (очередные фасады без фасадов), будут разбираться правоохранители.