Вячеслав Гладков подал документы на выборы губернатора Белгородской области

Posted 22 июня 2021, 10:56
Published 22 июня 2021, 10:56
Modified 1 декабря, 08:56
Updated 1 декабря, 08:56
Вячеслав Гладков подал документы на выдвижение в областную избирательную комиссию в качестве кандидата в губернаторы Белгородской области. Теперь ему предстоит получить поддержку депутатов муниципального уровня.
На своей странице в соцсети Гладков отметил, что выборы важны не ради выборов, а жители ждут решения конкретных проблем.
Сегодня, например, мы поздравляли женщин, которые родились в день начала Великой Отечественной войны. Ко мне подошли жильцы соседних домов — текут кровли, коммуникации плохие, управляющие компании людей не слушают. Мне хотелось бы, чтобы чиновники больше переходили в практическую плоскость. Я считаю, что в ходе предвыборной кампании должен соблюдаться закон и человеческое отношение к избирателям. Вячеслав Гладков
Напомним, ранее документы на губернаторские выборы подали ещё четыре кандидата от партий: секретарь городского комитета КПРФ Кирилл Скачко, помощник Старовойтова Евгений Дрёмов от ЛДПР, от справедливороссов-патриотов — глава регионального отделения Юрий Осетров и Владимир Абельмазов — от партии пенсионеров.