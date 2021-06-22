Вячеслав Гладков подал документы на выборы губернатора Белгородской области

Сегодня, например, мы поздравляли женщин, которые родились в день начала Великой Отечественной войны. Ко мне подошли жильцы соседних домов — текут кровли, коммуникации плохие, управляющие компании людей не слушают. Мне хотелось бы, чтобы чиновники больше переходили в практическую плоскость. Я считаю, что в ходе предвыборной кампании должен соблюдаться закон и человеческое отношение к избирателям. Вячеслав Гладков