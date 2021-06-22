Владимир Боровик: Такими темпами опять будем делать дороги в ноябре

Posted 22 июня 2021, 05:12
Published 22 июня 2021, 05:12
Modified 1 декабря, 07:28
Updated 1 декабря, 07:28
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области Владимир Боровик во время оперсовещания 21 июня отчитался о кассовых исполнениях бюджетов и закупочной деятельности районов и городских округов региона.
По состоянию на 1 июня 22 муниципалитета заключили только 63,7% договоров на реализацию проектов. Боровик назвал этот показатель «отстающим» и отметил, что к лету нужно было заключить уже минимум 95% контрактов.
Такое состояние настораживает. Речь уже идёт не об освоении средств, а о качестве исполнения и эффективности. Такие тормоза и нарушение сроков приведут к тому, что опять будем лихорадочно вести стройки и делать дороги в ноябре. Мы бы не хотели эти ошибки повторять.Владимир Боровик
Что касается кассового исполнения бюджета, то, по словам чиновника, показатели хороши с точки зрения чистой статистики. Так, в число лучших вошли 13 муниципалитетов, которые освоили уже свыше 40% финансов, остальные девять попали в «красную зону».
Что касается отдельных направлений, то мероприятия по благоустройству территорий в регионе выполнили на 30,6%, в области дорожного хозяйства — на 36,6%, на капитальный ремонт — 19,3%, а на реализацию инициативных проектов — 0,8%.
Боровик отметил, что таблицы будут корректироваться и так называемая красная зона может пополниться из-за того, что не приняты последние поправки о выделении денег отдельным муниципалитетам. Например, глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил выделить областному центру дополнительные 500 млн рублей. Куда направят деньги — неизвестно, однако это уже не первая подобная объёмная дотация Белгороду.
Глава региона остался недоволен выполнением планов. Во вторник, 22 июня, каждый глава муниципалитета доложит о ходе работ в этом направлении. Также руководители муниципалитетов горокругов и районов объяснят, почему вверенные им территории находятся в «красной зоне» по исполнению целей в отдельных направлениях, например, по реализации капремонта, инициативных проектов, строительства дорог или благоустройства.
Это всё прямые наказы людей — мероприятия, которые белгородцы высказали в сентябре прошлого года, и то, с чем депутаты областной думы пошли на выборы и выиграли их. На сегодня это ожидаемые жителями мероприятия, которые мы обязаны выполнить максимально быстро. Деньги огромные, а мы их не осваиваем. Космических ракет у нас не запланировано. У нас дороги, тротуары, благоустройство. То, что должно решаться автоматически. Вячеслав Гладков
Руководитель администрации губернатора Белгородской области Алексей Семенихин предложил главе региона заслушать доклад мэра Белгорода Юрия Галдуна и главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко о реализации проектов за счёт денег, которые дополнительно были выделены субъектам. Гладков поддержал идею помощника. Руководители муниципалитетов отчитаются о работе в этом направлении через две недели.