Владимир Боровик: Такими темпами опять будем делать дороги в ноябре

Это всё прямые наказы людей — мероприятия, которые белгородцы высказали в сентябре прошлого года, и то, с чем депутаты областной думы пошли на выборы и выиграли их. На сегодня это ожидаемые жителями мероприятия, которые мы обязаны выполнить максимально быстро. Деньги огромные, а мы их не осваиваем. Космических ракет у нас не запланировано. У нас дороги, тротуары, благоустройство. То, что должно решаться автоматически. Вячеслав Гладков