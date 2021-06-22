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Posted 22 июня 2021, 09:37

Published 22 июня 2021, 09:37

Modified 1 декабря, 07:52

Updated 1 декабря, 07:52

Ортопедия и её направления

22 июня 2021, 09:37
Сюжет
Медицина
Наиболее сильному воздействию в нашем организме подвергается опорно-двигательная система. Это связано с тем, что каждое, даже минимальное движение происходит с её участием, при ходьбе, физической активности, на работе вся нагрузка идёт именно на неё.

Поэтому в любом возрасте можно получить травму опорно-двигательного аппарата или со временем могут проявиться разные врожденные заболевания. Врач-ортопед как раз призван лечить все заболевания этой системы.

Суть понятия ортопедия

Это один из наиболее важных разделов медицинской науки. Ортопеды изучают разные болезни и травмы на таких участках, как суставы, кости, сухожилия и связки. В наше время ортопедия преуспевает в развитии и открытии новых методов лечения травм, которые приковывают к постели пациентов.

Надо сказать, что ортопедия имеет тесную связь с травматологией, ведь она тоже занимается изучением и лечением травм опорно-двигательного аппарата. Важной составляющей обоих направлений является установка протезов на поврежденные участки суставов. Они помогают воссоздать максимально формы и функционал костей, суставов и конечностей.

Связь ортопедии и спортивной медицины

Спортивная медицина — это область медицины, которая имеет свою специфику и изучает все перемены человеческого организма и работы его систем в период занятий спортом. А для спортсменов опорно-двигательный аппарат самый важный и с ним больше всего происходит травматизации. Так как к ортопеду обращаются за помощью и спортсмены в том числе, а в такие клиники, как Университетская клиника г. Фрайбурга спортсмены чаще всего, то ортопед обязан разбираться и в тонкостях этого направления медицины.

В комплекс лечения ортопедии обычно входит и восстановление после лечения, которое обычно длится долго. К процедурам по восстановлению принадлежат:

  • массажи;
  • физические спецнагрузки;
  • процедуры у физиотерапевта и другие.

Обычно, пройдя медицинское обследование в Германии в Университетской клинике Фрайбурга ims.uniklinik-freiburg.de, пациент получает ответы на все свои вопросы и уже точно знает какой врач ему нужен и что надо вылечить.

Направления ортопедии

Ортопедия является самостоятельной наукой, которая делится на такие направления:

  • травматология в амбулаторных условиях - занимается диагностикой и лечением нарушений при соединениях костей, сухожилий, связок, суставов;
  • лечение с помощью оперативного вмешательства пальцев и стопы в целом, извлечение деформированных участков;
  • артроскопия - операция, которую проводит хирург для удаления дефектов в мениске, разных суставах и других частях опорно-двигательного аппарата;
  • хирургическое вмешательство в позвоночнике для исправления его неправильных изгибов (сколиоза, кифоза, лордоза, остеохондроза и других);
  • лечение у врача-ортопеда для детей;
  • установка эндопротезов суставов.

Наиболее востребованной клиникой по направлению ортопедия является Университетская клиника г. Фрайбурга, в которой работают специалисты этого и не только, направлений.

На правах рекламы. Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.

#Новости#Медицина#Лечение#Медик#Клиника#Ортопедия
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