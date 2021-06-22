Ортопедия и её направления

Спортивная медицина — это область медицины, которая имеет свою специфику и изучает все перемены человеческого организма и работы его систем в период занятий спортом. А для спортсменов опорно-двигательный аппарат самый важный и с ним больше всего происходит травматизации. Так как к ортопеду обращаются за помощью и спортсмены в том числе, а в такие клиники, как Университетская клиника г. Фрайбурга спортсмены чаще всего, то ортопед обязан разбираться и в тонкостях этого направления медицины.