Ортопедия и её направления

Posted 22 июня 2021, 09:37
Published 22 июня 2021, 09:37
Modified 1 декабря, 07:52
Updated 1 декабря, 07:52
Поэтому в любом возрасте можно получить травму опорно-двигательного аппарата или со временем могут проявиться разные врожденные заболевания. Врач-ортопед как раз призван лечить все заболевания этой системы.
Суть понятия ортопедия
Это один из наиболее важных разделов медицинской науки. Ортопеды изучают разные болезни и травмы на таких участках, как суставы, кости, сухожилия и связки. В наше время ортопедия преуспевает в развитии и открытии новых методов лечения травм, которые приковывают к постели пациентов.
Надо сказать, что ортопедия имеет тесную связь с травматологией, ведь она тоже занимается изучением и лечением травм опорно-двигательного аппарата. Важной составляющей обоих направлений является установка протезов на поврежденные участки суставов. Они помогают воссоздать максимально формы и функционал костей, суставов и конечностей.
Связь ортопедии и спортивной медицины
Спортивная медицина — это область медицины, которая имеет свою специфику и изучает все перемены человеческого организма и работы его систем в период занятий спортом. А для спортсменов опорно-двигательный аппарат самый важный и с ним больше всего происходит травматизации. Так как к ортопеду обращаются за помощью и спортсмены в том числе, а в такие клиники, как Университетская клиника г. Фрайбурга спортсмены чаще всего, то ортопед обязан разбираться и в тонкостях этого направления медицины.
В комплекс лечения ортопедии обычно входит и восстановление после лечения, которое обычно длится долго. К процедурам по восстановлению принадлежат:
Обычно, пройдя медицинское обследование в Германии в Университетской клинике Фрайбурга ims.uniklinik-freiburg.de, пациент получает ответы на все свои вопросы и уже точно знает какой врач ему нужен и что надо вылечить.
Направления ортопедии
Ортопедия является самостоятельной наукой, которая делится на такие направления:
Наиболее востребованной клиникой по направлению ортопедия является Университетская клиника г. Фрайбурга, в которой работают специалисты этого и не только, направлений.
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