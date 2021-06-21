Черчесов, Дзюба и Миранчук — самые обсуждаемые в сборной России на ЧЕ

За первую неделю турнира с 11 по 19 июня любители футбола в ОК чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в ОК не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия — Бельгия (3:0).