Не довели до ума: белгородцы не могут привыкнуть к системе оплаты проезда в автобусах

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Уже больше года в Белгороде работает новая система оплаты проезда. Всё началось со входа и перехода на безнал. Но со временем в погоне за улучшением и модернизацией перевозчик на ходу менял правила, оставляя белгородцев в недоумении. В итоге: списанные лишние деньги, хаотичная оплата проезда и заклеенные валидаторы.

О реформе в двух словах Новая система оплаты проезда в областном центре заработала 1 марта 2020 года. По мнению властей, новые правила должны были сделать удобным вход и выход из автобусов, упорядочить оплату и исключить проезд зайцем. Но уже с первых дней работы системы что-то пошло не так. Около передней двери автобуса собиралась вереница ожидающих входа пассажиров, а водители забывали открывать задние двери. Увеличилось и время транспорта в пути: автобусов стало меньше (видимо, из-за увеличения времени в пути одного рейса), пассажиры ехали, как «селёдка в банке», а время ожидания на остановках увеличилось. Помимо нововведений с входом изменился и подход к стоимости проезда: при оплате по безналу он составляет 20 рублей, а за наличку — 25 рублей. Но уже к осени, когда белгородцы более-менее привыкли к изменениям, правила игры вновь поменялись. Депутаты решили, что входить в автобусы, троллейбусы и маршрутки можно будет через любую дверь с надписью «Вход». А с 16 октября людям заявили, что они могут не брать бумажный билет при безналичной оплате проезда. Зимой пассажиров опять поставили в тупик: ввели систему сheck-in/check-out. В тестовом режиме она заработала в автобусах, следующих по маршруту № 127. Чтобы не платить больше, пассажирам необходимо дважды приложить карту — при входе и при выходе. Потому что при выезде из населённых пунктов под Белгородом учитывается фактическая стоимость проезда в пригородной зоне по тарифу и добавляется 20 рублей — стоимость проезда в черте города. Если пассажиры приложат карту только один раз, спишется максимальная стоимость поездки на маршруте. Систему также тестировали на маршрутах автобуса № 111с и троллейбуса № 4. Одними из инициаторов новшеств в транспортной реформе в Белгородской области были бывший начальник Единой транспортной компании Александр Васильченко и отстранённый от работы начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев. Первый уже месяц занимает должность первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, а второго сместили с должности заместителя губернатора. Чем приходится довольствоваться людям Запустить — запустили, но до ума не довели. Именно так о реформе системы общественного транспорта думают белгородцы, которые ежедневно сталкиваются с не очень приятными сюрпризами. Одна из частых проблем — невозможность оплатить проезд с помощью валидатора при входе через среднюю и заднюю дверь. На покупку считывающих устройств было потрачено более 20 млн рублей. А по факту устройства не работают, их заклеили. В Единой транспортной компании журналистам ИА «Бел.Ру» сообщили, что все валидаторы заработают не раньше запуска новой маршрутной сети — в 2022 году. А пока незнающие или забывающие пассажиры при входе через среднюю или заднюю дверь должны пробираться сквозь толпу людей (особенно в утренние или вечерние часы пик), чтобы оплатить проезд и не получить штраф. Во всех автобусах ЕТК какие-нибудь неприятности случаются. У меня, например, в одном автобусе карту приложишь и оплата производится, а в другом (хотя маршрут тот же) терминал «не видит» — приходится общаться с водителем.Марфа Толмачёва, жалоба в сообществе «Честный список» Неоднократно казусы происходят и при оплате проезда в автобусах, которые выезжают за черту города. Напомним, по информации ЕТК, за пределами Белгорода при наличной оплате стоимость километра в пути составляет 2,56 рублей, а при безналичной — 2,20 рублей. Несмотря на то, что правила регламентируют обязательную оплату проезда при входе, водители автобусов на пригородных маршрутах берут деньги при выходе. Так, в группе «Честный список» во «ВКонтакте» девушка рассказала, что зашла в автобус в Дубовом, водитель сказал, что оплатить проезд нужно при выходе. Но уже на следующей остановке зашёл инспектор. Чека у пассажирки не было, контролёры потребовали выйти из автобуса. Слова белгородки о том, что водитель разрешил оплатить проезд при выходе, остались без внимания, поскольку доказательств у неё не было. В итоге пассажирке пришлось заплатить штраф в 1 тысячу рублей вместо доплаты в четыре рубля. Мы привыкли «доверять» водителям 111у, 120 маршрута и от «Сити Молла» доплачиваем отдельно при выходе. Только вот недавно меня оштрафовали за «безбилетный проезд», т.к водитель снова сказал «оплата при выходе», а на следующей остановке зашёл инспектор и потребовал предъявить билет.Ариша Но больше всего вопросов у пассажиров возникает к системе сheck-in/check-out. По информации ЕТК, новшества тестируют на всех 14 автобусах 127 маршрута. Система сheck-in/check-out автоматически рассчитывает стоимость проезда в общественном транспорте Белгородской агломерации. Она подразумевает двойное прикладывание карты к валидатору: в начале и в конце поездки, после чего с карты списывается нужная сумма. При выезде из пригорода в город оплачивается фактическая стоимость проезда в пригородной зоне (тарификация зависит от километража) плюс стоимость проезда в городской черте (20 рублей). Если же человек второй раз карту не приложил — система спишет максимальную стоимость проезда на маршруте. Уж не знаю, кто это задумал, но на 127 ездить стало страшно невыгодно: вместо общегородской платы за проезд в 20 рублей, здесь снимают 34! Впору снимать детектив! Игра «Приложи банковскую карту на выходе и получи проезд за 20 рублей», по моему мнению, схема составлена с махинациями в пользу ЕТК, т. к. многие люди на выходе получают на валидаторах слово «ошибка», бегают от одного аппарата к другому, но везде получают одну и ту же запись об ошибке, а через час с вас списывают 34 рубля, так словно вы ехали до Шопино, а не до Стадиона в центре города. Звонок в ЕТК с указанием полного номера вашей банковской карты, не приносит никакого результата, даже если агент Лариса обещает то, что разницу вам вернут на эту же карту. Вы решаете, что всё удачно, но проходят дни, недели, и тишина.Илона Иванова На сайте перевозчика указано, что в автобусах, где действует система сheck-in/check-out, пассажиров постоянно информируют о необходимости двойного прикладывания карты, но на деле это происходит не везде и не всегда. Ездила на 127, но ни разу не слышала информации. Только на терминале написано, но некоторые протягивают еле руку, чтобы достать до поручня. Как можно прочитать?София Чурносова А некоторые белгородцы и вовсе решили, что дважды прикладывать карту необходимо абсолютно во всех автобусах — как следствие, двойное списание за один проезд. Ребёнок — школьник, катается всегда только в одну сторону на общественном транспорте. И за одну поездку сняли дважды сумму. А ведь сами говорили о том, что карту нужно прикладывать в начале поездки и по окончанию. Сегодня случайно зашла посмотреть, его остаток по карте, так как наличку не даём. Как уже достали снимать дважды, дело не в 20 рублях, а в том, что было бы тогда так же по цене отправить его на такси, да и вообще — почему это как в порядке вещей.Анюта Агафонова Квест ожидает и тех, кто решил отправиться в поездку не один, поскольку для оплаты проезда через валидатор за нескольких человек в автобусах с системой сheck-in/check-out свои нюансы. При посадке нужно приложить карту к валидатору для регистрации поездки первого пассажира. Затем на экране валидатора нажать кнопку «повторная оплата» для регистрации поездки второго пассажира, а при выходе приложить карту только один раз. Стоимость проезда рассчитают за две поездки. Если же второй пассажир выходит позже, проезд необходимо оплачивать через терминал водителя. Так просто вернуть своё не получится И если ситуации с двойным списанием средств за оплаченный проезд можно объяснить невнимательностью пассажиров или недостаточной информированностью, система возврата денег при поломке автобуса не поддаётся логике. В ЕТК журналистам ИА «Бел.Ру» рассказали, что в случае поломки автобуса возврат оплаты за проезд возможен только на пригородных маршрутах, которые ездят по расписанию. Если пассажир оплачивал проезд наличкой, вернуть деньги можно у водителя при предъявлении чека. Если человек оплачивал проезд картой, необходимо написать заявление на возврат оплаты за неоказанную услугу и обязательно приложить чек. В заявлении должны быть указаны ФИО пассажира, реквизиты для перечисления денег и телефон или электронная почта для обратной связи. Заявление можно написать в офисе ООО «ЕТК» или заполнить форму обратной связи на сайте, к заявлению в электронной форме должен быть приложен скан или фото чека. Вернуть деньги должны в течение 10 дней, при условии, если факт поломки автобуса подтвердится. Если сломался автобус, который следует по городскому или пригородному маршруту с небольшим интервалом движения, пассажиры могут пересесть в другой автобус этого же маршрута. Пересадку осуществляет водитель. Такая же схема работает при поломке троллейбуса. Таким образом, система, которая была призвана облегчить жизнь людям, работает наоборот. Из-за недоразумений белгородцы не только тратят силы и здоровье, но и теряют деньги. Если, к примеру, в день, 100 пассажиров заплатят лишние 14 рублей, ЕТК «заработает» 1400 рублей. В месяц это порядка 42 тысячи рублей, а в год — 512 тысяч рублей. А сколько из этих средств вернулись обратно людям — неизвестно. Возможно, до внедрения новой маршрутной сети систему оплаты в общественном транспорте приведут к каким-то одинаковым требованиям, но пока нужно рассчитывать только на свою внимательность.