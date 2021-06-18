Вячеслав Гладков поручил увеличить темпы работ по обеспечению граждан водой

По словам Гладкова, во всех 22 муниципалитетах региона построят и отремонтируют 110 станций водоподготовки, пять водонасосных станций, 16 водонапорных башен, десять резервуаров чистой воды, шесть очистных сооружений и проложат 281 км сетей водоснабжения и более 27 км сетей водоотведения.