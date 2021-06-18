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Posted 18 июня 2021, 08:03

Published 18 июня 2021, 08:03

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Вячеслав Гладков поручил увеличить темпы работ по обеспечению граждан водой

18 июня 2021, 08:03
Сюжет
Вода
В 2021 году в Белгородской области на это выделили 3,5 млрд рублей. Глава Белгородской области рассказал о ходе работ у себя в Instagram.

По словам Гладкова, во всех 22 муниципалитетах региона построят и отремонтируют 110 станций водоподготовки, пять водонасосных станций, 16 водонапорных башен, десять резервуаров чистой воды, шесть очистных сооружений и проложат 281 км сетей водоснабжения и более 27 км сетей водоотведения.

На сегодня введены в эксплуатацию восемь объектов, а в июле закончится монтаж станций.

К тому же, по федеральному проекту «Чистая вода» заключены контракты по шести объектам на сумму более 400 миллионов рублей.

На мой взгляд, работы ведутся пока не очень активно. Поручил нарастить темпы, потому что вопросы обеспечения чистой водой одни из самых частых, которые задают жители. — Вячеслав Гладков

В этом году на процесс по обеспечению жителей области чистой водой выделили 3,5 миллиарда рублей.

#Новости#Общество#Вода#ЖКХ#Губернатор#Водоснабжение#Водоотведение
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