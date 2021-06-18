В Белгороде и районе появятся три новые школы

Posted 18 июня 2021, 13:30
Published 18 июня 2021, 13:30
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
Стороны обсудили строительство школ в рамках программы государственного частного партнёрства. По словам врио губернатора, федеральные субсидии позволят в ближайшие три года уменьшить нагрузку на бюджет региона.
В 2022 году появятся три новые школы на 1,2 тыс. мест: в микрорайоне Восточный-1 в Белгороде, в микрорайонах Парус в Репном и Новосадовый-41. Первые две рассчитаны на 100 учеников каждая, третья — на тысячу учеников.
Кроме этого, готовятся заявки на объекты, которые построят в 2023 и 2024 году и которые смогут принять около 6 тыс. детей.
Всего в рамках новой государственной программы в регионе планируют построить 11 школ.
По прогнозам, для Белгородской области дефицит новых мест к 2024 году составит свыше 14 тысяч, а это значит, нам надо работать поактивнее.Вячеслав Гладков
Ранее стало известно, что в микрорайоне Таврово-4 под Белгородом школу сдадут раньше срока — вместо июля 2022 года в конце 2021-го.