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Posted 18 июня 2021, 13:30

Published 18 июня 2021, 13:30

Modified 1 декабря, 08:33

Updated 1 декабря, 08:33

В Белгороде и районе появятся три новые школы

18 июня 2021, 13:30
Сюжет
Губернатор
Новые учреждения появятся в Белгороде, в Репном и микрорайоне Новосадовый-41. Об этом сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков по итогам встречи 18 июня с главой Министерства просвещения Сергеем Кравцовым.

Стороны обсудили строительство школ в рамках программы государственного частного партнёрства. По словам врио губернатора, федеральные субсидии позволят в ближайшие три года уменьшить нагрузку на бюджет региона.

В 2022 году появятся три новые школы на 1,2 тыс. мест: в микрорайоне Восточный-1 в Белгороде, в микрорайонах Парус в Репном и Новосадовый-41. Первые две рассчитаны на 100 учеников каждая, третья — на тысячу учеников.

Кроме этого, готовятся заявки на объекты, которые построят в 2023 и 2024 году и которые смогут принять около 6 тыс. детей.

Всего в рамках новой государственной программы в регионе планируют построить 11 школ.

По прогнозам, для Белгородской области дефицит новых мест к 2024 году составит свыше 14 тысяч, а это значит, нам надо работать поактивнее.Вячеслав Гладков

Ранее стало известно, что в микрорайоне Таврово-4 под Белгородом школу сдадут раньше срока — вместо июля 2022 года в конце 2021-го.

#Инна Рогова#Новости#Общество#Губернатор#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Село репное
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