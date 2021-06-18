В Белгороде и районе появятся три новые школы

В 2022 году появятся три новые школы на 1,2 тыс. мест: в микрорайоне Восточный-1 в Белгороде, в микрорайонах Парус в Репном и Новосадовый-41. Первые две рассчитаны на 100 учеников каждая, третья — на тысячу учеников.