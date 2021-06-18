Партия пенсионеров: Дискриминация по возрасту пагубно влияет на экономику РФ

Posted 18 июня 2021, 13:31
Published 18 июня 2021, 13:31
Modified 18 сентября 2022, 11:55
Updated 18 сентября 2022, 11:55
Как сообщает rostovgazeta.ru, в 2016 г. Центральная избирательная комиссия РФ отменила регистрацию партийного списка кандидатов по одномандатным округам. В Конституционном суде РФ это решение признали ошибочным. Однако, невзирая на это, оно не дало партии возможность провести полноценную избирательную кампанию и достойно представить интересы пенсионеров в Государственной думе.
Как отметили в партии, в сегодняшнем обществе сформированы предрассудки, касающиеся пенсионеров. Бытует мнение, что пожилые люди не могут использовать современные технологии, утрачивают способности к обучению и выполнению своих привычных обязанностей.
Члены Партии пенсионеров считают, что подобные предрассудки - эйджизм, из-за которого многим преподавателям, ученым и врачам приходится прекращать работать, несмотря на их желание продолжать трудовую деятельность.
Кроме того, пенсионеры часто сталкиваются с дискриминацией в объеме и качестве пенсионного обеспечения. Множество проблем связано с трудовой сферой и отраслью здравоохранения. Людям старше 55 лет трудно устраиваться на работу и получать качественную медпомощь.
“Старость, уровень дожития и множество других слов звучат очень оскорбительно в отношении людей, которые своим трудом заслужили почет и уважение”, - говорят в партии. Как отмечают ее представители, в России нужно навести порядок в терминологии, которую используют в отношении старшего поколения, и убрать из лексикона унизительные выражения.
“Сейчас, спустя пять лет работы нынешнего состава Госдумы, мы можем со всей ответственностью заявить, что проблемы, о которых мы заявили в 2016 г., так и не удалось решить”, - сказали в Партии пенсионеров. Ее представители также добавили, что из года в год дискриминация людей старшего возраста только растет, и права свыше 40 млн пенсионеров РФ постоянно нарушаются.
“Печально, что сейчас мы вынуждены все чаще слышать и применять в своем лексиконе термин “эйджизм”, - отмечает председатель Правления регионального отделения Партии пенсионеров в Рязанской области Наталья Рубина. Она напомнила, что это понятие зародилось в Англии и означает дискриминацию человека по возрасту. При этом термин активно используется и в России - там, где к пожилым людям всегда относились уважительно, с трепетом, впитывали их несомненный жизненный опыт.
“Что-то произошло с обществом. Как оно могло заразиться этими негативными стереотипами в отношении пожилых людей? Даже на уровне Конституции допустимы лишь два термина в отношении людей, проживших основную часть своей жизни: пожилые люди и старшее поколение. Ни о какой старости государственный документ информации не содержит”, - говорит Рубина.
Русский лексикограф Ожегов дал старости определенное понятие, сообщает председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Рязанской области. По Ожегову, это физический износ организма. “Пенсия же, с которой по непонятным причинам ассоциируется старость, всегда является заслуженным отдыхом за стаж, установленный государством. Это параллельные понятия. Не всегда старость наступает, когда человек уходит на пенсию”, - отметила Рубина.
Наталья Рубина также добавила: в Партии пенсионеров не раз обращали внимание работодателей на то, что эти два понятия категорически нельзя путать. “Человек и в 70 лет, и старше может быть государству и обществу полезен. Если у него есть желание и силы работать дальше, у него должна быть такая возможность. Человек, умудренный жизненным опытом, может многому научить молодых специалистов. Именно поэтому сегодня Партия пенсионеров выступает за возрождение и развития института наставничества. И именно поэтому в нашей программе партии сказано о самостоятельном принятии решения каждого россиянина о выходе на пенсию по завершении обязательного трудового стажа”, - подытожила председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Рязанской области Наталья Рубина.