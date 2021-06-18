Партия пенсионеров: Дискриминация по возрасту пагубно влияет на экономику РФ

Наталья Рубина также добавила: в Партии пенсионеров не раз обращали внимание работодателей на то, что эти два понятия категорически нельзя путать. “Человек и в 70 лет, и старше может быть государству и обществу полезен. Если у него есть желание и силы работать дальше, у него должна быть такая возможность. Человек, умудренный жизненным опытом, может многому научить молодых специалистов. Именно поэтому сегодня Партия пенсионеров выступает за возрождение и развития института наставничества. И именно поэтому в нашей программе партии сказано о самостоятельном принятии решения каждого россиянина о выходе на пенсию по завершении обязательного трудового стажа”, - подытожила председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Рязанской области Наталья Рубина.