Жители Курской области «воюют» с чиновниками из-за приближающихся к их огородам могил

Однако уже в 2001 году куряне стали жаловаться на то, что могилы всё больше приближаются к их огородам. По словам местной жительницы, в одном из мест расстояние от стены дома до могилы составляет 42 метра. Куряне говорят о трупном запахе, который усиливается весной и летом, и о воде с погоста, которая стекает во двор и попадает в скважину.