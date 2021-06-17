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Жители Курской области «воюют» с чиновниками из-за приближающихся к их огородам могил

17 июня 2021, 09:26
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Фатежском районе продолжается выяснение отношений между местными жителями и чиновниками. Первым не нравится, что кладбище приближается к их участкам, вторые не соглашаются с этим и пытаются оспорить решения суда. Тем не менее новые захоронения продолжают появляться, сообщают «Курские известия».

Жители Фатежа получили участки на улице Молодёжной в 80-х годах. Кладбище от этих земель было далеко и дискомфорта людям не доставляло.

Однако уже в 2001 году куряне стали жаловаться на то, что могилы всё больше приближаются к их огородам. По словам местной жительницы, в одном из мест расстояние от стены дома до могилы составляет 42 метра. Куряне говорят о трупном запахе, который усиливается весной и летом, и о воде с погоста, которая стекает во двор и попадает в скважину.

Люди жаловались в местную санэпидстанцию — главный санитарный врач потребовал приостановить использование кладбища. Однако по прошествии 20 лет ситуация не изменилась.

С этой историей разбирались прокуратура и суд — захоронения запретили. Однако администрация не согласилась с этим решением, но апелляцию и кассацию проиграла.

Тем временем захоронения продолжаются. К тому же, по словам владельцев участков, их сталкивают лбами с родственниками умерших, а на похороны приходится вызывать полицейских.

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#Новости#Могилы#Администрация#Кладбище#Курская область#Черноземье#Общество
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