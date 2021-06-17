Жители Курской области «воюют» с чиновниками из-за приближающихся к их огородам могил

Жители Фатежа получили участки на улице Молодёжной в 80-х годах. Кладбище от этих земель было далеко и дискомфорта людям не доставляло.
Однако уже в 2001 году куряне стали жаловаться на то, что могилы всё больше приближаются к их огородам. По словам местной жительницы, в одном из мест расстояние от стены дома до могилы составляет 42 метра. Куряне говорят о трупном запахе, который усиливается весной и летом, и о воде с погоста, которая стекает во двор и попадает в скважину.
Люди жаловались в местную санэпидстанцию — главный санитарный врач потребовал приостановить использование кладбища. Однако по прошествии 20 лет ситуация не изменилась.
С этой историей разбирались прокуратура и суд — захоронения запретили. Однако администрация не согласилась с этим решением, но апелляцию и кассацию проиграла.
Тем временем захоронения продолжаются. К тому же, по словам владельцев участков, их сталкивают лбами с родственниками умерших, а на похороны приходится вызывать полицейских.