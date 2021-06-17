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Posted 17 июня 2021, 16:11

Published 17 июня 2021, 16:11

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Юрий Галдун: От троллейбусов в Белгороде будем отказываться

17 июня 2021, 16:11
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Новости Белгорода
Мэр областного центра во время прямой линии рассказал, что в городе планируют отказаться от использования троллейбусов и заменить их на автобусы или электробусы.

Юрий Галдун рассказал, что троллейбусы в Белгороде будут ходить ещё максимум 2022-й год, а потом от них будут отказываться.

«Думаю, ещё год они отходят, а потом будем менять их на автобусы или электробусы. Я — за последние, но на сегодня для Белгорода они дорогие», — отметил градоначальник.

При этом он рассказал, что небольшие автобусы ПАЗ и Marcopolo будут ходить по городским маршрутам ещё минимум три года, но их количество будет постепенно сокращаться.

#Новости#Город#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Троллейбусы#Юрий Галдун
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