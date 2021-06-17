Юрий Галдун: От троллейбусов в Белгороде будем отказываться

Posted 17 июня 2021, 16:11
Published 17 июня 2021, 16:11
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
Юрий Галдун рассказал, что троллейбусы в Белгороде будут ходить ещё максимум 2022-й год, а потом от них будут отказываться.
«Думаю, ещё год они отходят, а потом будем менять их на автобусы или электробусы. Я — за последние, но на сегодня для Белгорода они дорогие», — отметил градоначальник.
При этом он рассказал, что небольшие автобусы ПАЗ и Marcopolo будут ходить по городским маршрутам ещё минимум три года, но их количество будет постепенно сокращаться.