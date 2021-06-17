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Posted 17 июня 2021, 12:27

Published 17 июня 2021, 12:27

Modified 1 декабря, 08:21

Updated 1 декабря, 08:21

В небе над Белгородом летали истребители

17 июня 2021, 12:27
Сюжет
Новости Белгорода
Очевидцы делятся фотографиями и видео полёта в соцсетях. Необычное явление белгородцы заметили 17 июня.

Днём в четверг жители разных районов города увидели в небе пролетающие истребители. Как сообщили в группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте», это тренировочные полёты Воздушно-космических сил РФ.

В сообществе «Belgorod SPOTTERS TEAM | AIRCRAFT PHOTOGRAPHY» в той же соцсети уточнили, что полёт на высоте 500 м выполнили две пары истребителей-бомбардировщиков Су-34. В группе указано, что тренировки пройдут не только сегодня, но и завтра.

В мэрии Белгорода рассказали, что это плановые учения Воронежской дивизии.

#Инна Рогова#Новости#Город#Новости Белгорода#Авиация#Белгород
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