В небе над Белгородом летали истребители

Posted 17 июня 2021, 12:27
Published 17 июня 2021, 12:27
Modified 1 декабря, 08:21
Updated 1 декабря, 08:21
Днём в четверг жители разных районов города увидели в небе пролетающие истребители. Как сообщили в группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте», это тренировочные полёты Воздушно-космических сил РФ.
В сообществе «Belgorod SPOTTERS TEAM | AIRCRAFT PHOTOGRAPHY» в той же соцсети уточнили, что полёт на высоте 500 м выполнили две пары истребителей-бомбардировщиков Су-34. В группе указано, что тренировки пройдут не только сегодня, но и завтра.
В мэрии Белгорода рассказали, что это плановые учения Воронежской дивизии.