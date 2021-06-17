В Белгородской области отменили транспортный налог для льготников

Анализ характеристик наиболее популярных марок современных легковых авто показывает преобладание мощностей двигателей в диапазоне от 100 до 130 л. с. В связи с этим для владельцев таких автомобилей льготной категории граждан нулевая ставка не применима. По сведениям управления Федеральной налоговой службы РФ по Белгородской области, в такую категорию мощности попадают более 35 тысяч единиц транспортных средств.Александр Шабанов