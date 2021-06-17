В Белгородской области отменили транспортный налог для льготников

Posted 17 июня 2021, 14:18
Published 17 июня 2021, 14:18
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Как отметил заместитель начальника регионального департамента финансов и бюджетной политики Александр Шабанов, по закону Белгородской области о транспортном налоге более трети владельцев легковых авто либо полностью освобождены от уплаты транспортного налога за машину мощностью до 100 л. с., либо пользуются льготной ставкой — 10 рублей за авто мощностью от 100 до 150 л. с.
Чтобы усовершенствовать налоговые условия для льготников, глава региона Вячеслав Гладков направил в облдуму законопроект, который предусматривает существенное расширение охвата жителей региона на полное освобождение от уплаты транспортного налога.
Анализ характеристик наиболее популярных марок современных легковых авто показывает преобладание мощностей двигателей в диапазоне от 100 до 130 л. с. В связи с этим для владельцев таких автомобилей льготной категории граждан нулевая ставка не применима. По сведениям управления Федеральной налоговой службы РФ по Белгородской области, в такую категорию мощности попадают более 35 тысяч единиц транспортных средств.Александр Шабанов
Депутаты инициативу главы региона поддержали и распространили для льготников действующую в регионе нулевую ставку на машины мощностью до 130 л. с. включительно.
Принятие закона приведёт к выпаданию из областного бюджета около 40 млн рублей. Средства компенсируют за счёт роста поступлений налога в бюджет в связи с изменением качественного состава автомобилей.Александр Шабанов
Помимо этого, депутаты продлили на 2022 год пониженный коэффициент при расчёте стоимости патента. Это обеспечит сохранение налоговых условий для предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения.