Елена Чеченева: Уговаривать родителей беречь своих детей — это уже перебор

По итогам 2020 года в 115 ДТП пятеро детей умерли. И в этой статистике намечалось некоторое снижение, однако в 2021 году ситуация лишь усложнилась. По итогам пяти месяцев в 39 ДТП три ребёнка погибли, а 43 получили ранения. И это лишь статистика детей до 16 лет. Если же затрагивать ребят до 18 лет, то показатели следующие: 55 ДТП, 4 несовершеннолетних погибли и 59 получили травмы.