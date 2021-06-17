Елена Чеченева: Уговаривать родителей беречь своих детей — это уже перебор

16 июня состоялась встреча врачей детской областной клинической больницы и замначальника отдела УГИБДД Елены Чеченевой с журналистами. Специалисты рассказывали о детском травматизме, особенно в летний период.
Врачи сообщили, что увеличился поток маленьких пациентов, которые получили повреждения, упав с самоката, велосипеда, моноколеса и других подобных средств передвижения. Зато на детей стали реже падать телевизоры, хоть раньше это была типичная травма для ребёнка, который недавно научился ходить. Врачи даже прозвали это телетравмой.
Чеченева же в свою очередь рассказала СМИ о пострадавших в ДТП малышах, безответственных родителях и самом безопасном месте в автомобиле. Оказалось, что дорожно-транспортные происшествия являются одной из главных причин травмирования детей, особенно летом.
По итогам 2020 года в 115 ДТП пятеро детей умерли. И в этой статистике намечалось некоторое снижение, однако в 2021 году ситуация лишь усложнилась. По итогам пяти месяцев в 39 ДТП три ребёнка погибли, а 43 получили ранения. И это лишь статистика детей до 16 лет. Если же затрагивать ребят до 18 лет, то показатели следующие: 55 ДТП, 4 несовершеннолетних погибли и 59 получили травмы.
Также Чеченева отметила, что большинство подростков, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии, оказались детьми из неблагополучных семей и детьми, которые умерли на дорогах сельских территорий. Это 90% аварий. «Получается, областной центр и другие города меньше отличились в этой статистике, нежели сельские территории», — резюмировала Елена Анатольевна.
Специалист рассказала, что впервые за три года в Белгородской области отметили значительный рост ДТП с травмированием детей-пассажиров. В связи с этим Чеченева рассказала о самых безопасных местах в автомобиле. Оказалось, для несовершеннолетних и взрослых это два разных места. Для детей — это место за спиной водителя, а для взрослых — за передним пассажирским сиденьем.
Также замначальника отдела в УМВД уделила особое внимание детским автокреслам и люлькам. Она призывает белгородских родителей приучать ребёнка ездить в кресле с детства. Сделать это реально, если с раннего возраста купить автолюльку. Но родители часто пренебрегают этим или покупают детские удерживающие средства для отвода глаз полиции, чтобы избежать штрафов. Итог такого поведения взрослых кратко, но чётко описал Андрей Тулинов — заместитель главврача областной детской больницы: «Если вы сэкономили на автокресле, то будьте готовы раскошелиться на инвалидную коляску».
Почему мы — специалисты — за это переживаем, а те люди, которые рожают своё продолжение, воспитывают его, абсолютно не задумываются о рисках и угрозах. Это боль! Да, это наша работа, но уговаривать родителей беречь своих детей — это уже перебор! Елена Чеченева, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Белгородской области
Дети, по словам Чеченевой, получают в ДТП такие травмы, что иногда районные больницы просто не готовы принять такого ребёнка. Они не могут оказать ему должную помощь, поэтому таких пациентов уже несколько раз доставляли вертолётами в областную больницу.
Елена Анатольевна попросила родителей быть внимательнее и серьёзнее на дорогах, особенно когда они едут в автомобиле с ребёнком. Ведь даже самое лучшее автокресло может не спасти его, если за рулём окажется пьяный водитель или лихач, не соблюдающий ПДД.
Отдельно специалист выделила категорию детей-водителей: «Он — вчерашний выпускник автошколы, имеет водительское удостоверение меньше года. Как правило, такие водители водят небезопасно. И в таком случае должно быть определённое понимание у родителей, у девчонок, которые садятся к таким ребятам покататься по ночному городу, у взрослых, которые это разрешают и покупают детям-водителям транспорт».
Что касается пострадавших в ДТП детей, которые были в роли пешеходов, то такие тоже имеются: 16 происшествий, двое несовершеннолетних погибли, 14 получили ранения. В этой категории важно учитывать наличие световозвращающих элементов в тёмное время суток и психофизиологические особенности детей — рост ребёнка, эмоциональное состояние, темперамент, поведение.
Нередко детей сбивают машины во дворах, так как из-за роста их не замечают за припаркованными машинами. Также одна из причин — недостаток досуга во дворе. За некоторыми развлечениями детям приходится пройти неблизкий путь. И не всегда это безопасная дорога.