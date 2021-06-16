Жители Белгородской области определились с названием детского лагеря в Крыму

Напомним, оздоровительное учреждение глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал в безвозмездное пользование Белгородской области 4 июня. На территории 13,75 гектара размещены спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. По словам Гладкова, дети будут в восторге от отдыха в таком месте.