Жители Белгородской области определились с названием детского лагеря в Крыму

Posted 16 июня 2021, 07:27
Published 16 июня 2021, 07:27
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
В голосовании, опубликованном в соцсети руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова, жители региона выбрали название детского лагеря в Крыму.
Так, 68% опрошенных отдали предпочтение названию «Бригантина „Белогорье“», а 32% решили, что лагерь должен носить прежнее название — «Бригантина». Итоги голосования озвучил Гладков в своём Instagram.
Белгородскому лагерю «Бригантина „Белогорье“» на Крымском берегу быть! Спасибо каждому, кто принял участие в голосовании! Вячеслав Гладков
Ранее Вячеслав Гладков предложил жителям региона самостоятельно выбрать название санатория, в котором будут отдыхать белгородские дети. Подписчики предлагали названия «Жемчужина Белогорья», «Оранжевый остров» и «Юность Белогорья».
Напомним, оздоровительное учреждение глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал в безвозмездное пользование Белгородской области 4 июня. На территории 13,75 гектара размещены спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. По словам Гладкова, дети будут в восторге от отдыха в таком месте.
Сейчас власти решают юридические вопросы в оформлении лагеря. Глава региона поставил задачу провести первую смену в белгородском лагере в Крыму уже осенью этого года.
Также представителям региональной власти предстоит определить категорию детей, которой достанутся путёвки. Гладков отметил, что пока лагерь не может принимать детей с ограниченными возможностями из-за технического состояния учреждения.