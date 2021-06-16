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Posted 16 июня 2021, 07:27

Published 16 июня 2021, 07:27

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

Жители Белгородской области определились с названием детского лагеря в Крыму

16 июня 2021, 07:27
Сюжет
Губернатор
На своих страницах в соцсетях руководитель региона сообщил, что белгородцы определились с именем санатория под Евпаторией. Оздоровительное учреждение будет называться «Бригантина „Белогорье“».

В голосовании, опубликованном в соцсети руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова, жители региона выбрали название детского лагеря в Крыму.

Так, 68% опрошенных отдали предпочтение названию «Бригантина „Белогорье“», а 32% решили, что лагерь должен носить прежнее название — «Бригантина». Итоги голосования озвучил Гладков в своём Instagram.

Белгородскому лагерю «Бригантина „Белогорье“» на Крымском берегу быть! Спасибо каждому, кто принял участие в голосовании! Вячеслав Гладков

Ранее Вячеслав Гладков предложил жителям региона самостоятельно выбрать название санатория, в котором будут отдыхать белгородские дети. Подписчики предлагали названия «Жемчужина Белогорья», «Оранжевый остров» и «Юность Белогорья».

Напомним, оздоровительное учреждение глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал в безвозмездное пользование Белгородской области 4 июня. На территории 13,75 гектара размещены спальные корпуса, столовая с пищеблоком, лечебный корпус, зал ЛФК, кинозал, школа, библиотека и бассейн с морской водой. По словам Гладкова, дети будут в восторге от отдыха в таком месте.

Сейчас власти решают юридические вопросы в оформлении лагеря. Глава региона поставил задачу провести первую смену в белгородском лагере в Крыму уже осенью этого года.

Также представителям региональной власти предстоит определить категорию детей, которой достанутся путёвки. Гладков отметил, что пока лагерь не может принимать детей с ограниченными возможностями из-за технического состояния учреждения.

#Новости#Общество#Белгородская область#Крым#Губернатор#Санаторий#Вячеслав Гладков
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