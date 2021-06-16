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Заведующая детсадом в Белгородской области заплатит 100 тысяч рублей за мошенничество

16 июня 2021, 14:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
За год женщина похитила 100,9 тыс. рублей. При этом она сама явилась с повинной и возместила причинённый ущерб, благодаря чему отделалась штрафом, сообщает пресс-служба Новооскольского районного суда.

С января по декабрь 2019 года заведующая детсадом в Новом Осколе выпускала фиктивные приказы о возложении обязанностей отсутствующих сотрудников на других. На деле работники учреждения эти обязанности не исполняли, но передавали ей выплаты — лично или через доверенное лицо. Всего за этот период женщина похитила 100 907 рублей.

Суд учёл явку с повинной и то, что белгородка помогала расследовать преступление. Кроме этого, женщина полностью признала вину и возместила ущерб.

Жительницу Нового Оскола признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей назначили штраф в 100 тыс. рублей.

По той же статье приговор ранее вынесли паре из областного центра: женщина фиктивно трудоустроила мужа к себе на работу в морг. Белгородка проведёт один год в исправительной колонии общего режима, а её супруг — полтора года там же.

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#Новости#Штраф#Новый Оскол#Детсад#Мошенничество#Общество
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