Заведующая детсадом в Белгородской области заплатит 100 тысяч рублей за мошенничество

С января по декабрь 2019 года заведующая детсадом в Новом Осколе выпускала фиктивные приказы о возложении обязанностей отсутствующих сотрудников на других. На деле работники учреждения эти обязанности не исполняли, но передавали ей выплаты — лично или через доверенное лицо. Всего за этот период женщина похитила 100 907 рублей.
Суд учёл явку с повинной и то, что белгородка помогала расследовать преступление. Кроме этого, женщина полностью признала вину и возместила ущерб.
Жительницу Нового Оскола признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ей назначили штраф в 100 тыс. рублей.
По той же статье приговор ранее вынесли паре из областного центра: женщина фиктивно трудоустроила мужа к себе на работу в морг. Белгородка проведёт один год в исправительной колонии общего режима, а её супруг — полтора года там же.