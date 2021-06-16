Заведующая детсадом в Белгородской области заплатит 100 тысяч рублей за мошенничество

С января по декабрь 2019 года заведующая детсадом в Новом Осколе выпускала фиктивные приказы о возложении обязанностей отсутствующих сотрудников на других. На деле работники учреждения эти обязанности не исполняли, но передавали ей выплаты — лично или через доверенное лицо. Всего за этот период женщина похитила 100 907 рублей.