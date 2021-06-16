В школе под Белгородом детей собирались кормить просроченной крупой

Сотрудники ведомства пришли с проверкой в школы Белгородской области. Выяснилось, что в школе № 3 в Новом Осколе закупили партии риса и гороха без деклараций, подтверждающих качество и безопасность крупы.
Другое нарушение выявили в Верхнеберёзовской общеобразовательной школе в Шебекинском горокруге: там обнаружили просроченную партию пшена первого сорта.
За нарушения правил хранения и закупки круп (ст. 7.18 КоАП РФ) в отношении должностных лиц составили административные протоколы, им выдали предписания.
Наказание для должностных лиц по этой статье составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей штрафа.
Напомним, что в мае на складе в Вейделевском агротехнологическом техникуме инспекторы Россельхознадзора обнаружили 35 кг просроченной манки.