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В школе под Белгородом детей собирались кормить просроченной крупой

16 июня 2021, 13:55
Фото: pixabay.com
В другом учреждении закупили партии риса и гороха без деклараций о качестве и безопасности. В отношении нарушителей составили протоколы, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства пришли с проверкой в школы Белгородской области. Выяснилось, что в школе № 3 в Новом Осколе закупили партии риса и гороха без деклараций, подтверждающих качество и безопасность крупы.

Другое нарушение выявили в Верхнеберёзовской общеобразовательной школе в Шебекинском горокруге: там обнаружили просроченную партию пшена первого сорта.

За нарушения правил хранения и закупки круп (ст. 7.18 КоАП РФ) в отношении должностных лиц составили административные протоколы, им выдали предписания.

Наказание для должностных лиц по этой статье составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей штрафа.

Напомним, что в мае на складе в Вейделевском агротехнологическом техникуме инспекторы Россельхознадзора обнаружили 35 кг просроченной манки.

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#Новости#Новый Оскол#Шебекинский городской округ#Россельхозадзор#Школа#Крупа#Общество
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