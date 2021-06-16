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В Белгородскую область придёт жара до +31 ˚С

16 июня 2021, 11:57
Фото: pixabay.com
По прогнозам синоптиков, несмотря на временные дожди и грозы, в Белгородской области воздух прогреется до +31 ˚С. При этом усилятся и порывы ветра, сообщили в региональном управлении МЧС.
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Погода

По информации ведомства, завтра, 17 июня, на территории региона будет переменная облачность. Ночью местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Днём осадков, предположительно, не будет.

Ночью северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Днём его порывы усилятся до 8–13 м/с. Местами — до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +12 ˚С, а днём столбик термометра поднимется до +31 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в Старом Осколе будет немного прохладнее. Днём воздух прогреется до +27 ˚С. Ночью также возможны кратковременные дожди.

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