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В Белгороде с начала года тысячная пара заключила брак

16 июня 2021, 08:01
Фото: Администрация Белгорода
В администрации Белгорода рассказали, кто стал тысячной парой, которая зарегистрировала брак в областном центре с начала года. Невеста родом из Луганской области, а жених — житель Вейделевского района.

По информации мэрии, в 2021 году в Белгороде активнее заключают браки, чем в прошлом году. Для сравнения: с начала текущего года число пар, создавших семью, к 15 июня достигло тысячи. За аналогичный период прошлого года их было 740.

В Белгороде тысячной парой, которая решила узаконить свои отношения, стала молодая семья Шириновых. Жених Рустам приехал в областной центр из Вейделевского района, а невеста Оксана родом из Луганской области.

Напомним, за первые три месяца 2021 года в Белгороде поженились 490 пар. В 2020 году число заключённых браков достигло 2435.

В областном центе живёт 2430 многодетных семей, в которых растут 7718 детей. В прошлом году родились 4046 младенцев, в том числе 58 двойняшек. В начале 2021 года на свет появились 956 детей, в том числе восемь пар двойняшек.

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