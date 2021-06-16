В Белгороде с начала года тысячная пара заключила брак

По информации мэрии, в 2021 году в Белгороде активнее заключают браки, чем в прошлом году. Для сравнения: с начала текущего года число пар, создавших семью, к 15 июня достигло тысячи. За аналогичный период прошлого года их было 740.
В Белгороде тысячной парой, которая решила узаконить свои отношения, стала молодая семья Шириновых. Жених Рустам приехал в областной центр из Вейделевского района, а невеста Оксана родом из Луганской области.
Напомним, за первые три месяца 2021 года в Белгороде поженились 490 пар. В 2020 году число заключённых браков достигло 2435.
В областном центе живёт 2430 многодетных семей, в которых растут 7718 детей. В прошлом году родились 4046 младенцев, в том числе 58 двойняшек. В начале 2021 года на свет появились 956 детей, в том числе восемь пар двойняшек.