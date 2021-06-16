Редакция ИА «Бел.Ру» проводит конкурс для любителей футбола

Во время чемпионата Европы по футболу 2020 редакция ИА «Бел.Ру» решила провести конкурс в социальных сетях для болельщиков и просто любителей футбола. Условия простые — угадай счёт игры и получи крутые призы.

Сюжет Эксклюзив