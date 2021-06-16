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Редакция ИА «Бел.Ру» проводит конкурс для любителей футбола

16 июня 2021, 15:05
Фото: pixabay.com
Во время чемпионата Европы по футболу 2020 редакция ИА «Бел.Ру» решила провести конкурс в социальных сетях для болельщиков и просто любителей футбола. Условия простые — угадай счёт игры и получи крутые призы.

21 июня сборная России проведёт последний матч группового этапа Евро-2020 в гостях против сборной Дании. Мы решили проверить, насколько развиты интуиция и везение у читателей ИА «Бел.Ру».

На кону — талисман UEFA Euro 2020 и альбом для наклеек Panini UEFA Euro 2020. Чтобы получить подарки, достаточно угадать счёт предстоящей игры. Подробности в группах социальных сетях — во «ВКонтакте» и Instagram.

Фото: market.yandex.ru

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#Новости#Евро#Конкурс#Соцсети#Футбол#Эксклюзив#Общество
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