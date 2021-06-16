Белгородский музыкальный проект «Везёлка Live» станет круглогодичным

Музыкальный проект «Везёлка Live» получит 2 млн 938 тысяч 449 рублей от Фонда президентских грантов в области культуры и искусства. Деньги пойдут на поддержку малоизвестных музыкантов, создание единой электронной базы исполнителей-участников, проведение мастер-классов российской музыкальной индустрии, а также приобретение звукового и светового оборудования.
В кратком описании проекта сообщается, что в областном центре зачастую выступают одни и те же музыкальные коллективы, а оборудование для малоизвестных групп оказывается весьма дорогим.
Рыночная цена аренды подобного комплекта аппаратуры составляет 75 тысяч рублей за один концерт. описание проекта «Везёлка Live»
Организаторы намерены приобрести всё необходимое для музыкантов и проводить концерты в зимнее время в форме квартирников — встреч с молодыми начинающими музыкантами, джем-сейшен вечеров в концертном зале МБУК «Дом офицеров» в Белгороде.
По данным БРООО «Новое поколение», которое подготовило «Везёлка Live», в 2020 году в Белгороде было проведено 13 концертов, где выступили 29 музыкальных коллективов. Тогда мероприятие посетили более двух тысяч зрителей.