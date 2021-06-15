Жители Крейды не могли уехать на работу из-за отсутствия автобусов на Харгору

Через некоторое время к белгородцам приехал ещё один ПАЗ, но в него влезли не все, так как в автобусе было уже достаточно много людей. Что касается тех, кто вошёл через заднюю дверь, рискуя быть зажатым между людьми и дверью, то они прибегали к «старинным» способам и передавали за проезд через весь салон.