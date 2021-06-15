Жители Крейды не могли уехать на работу из-за отсутствия автобусов на Харгору

В первый рабочий день после праздников, 15 июня, жители Крейды рисковали начать свою трудовую неделю со скандала на работе из-за опоздания. Причиной этому стало отсутствие общественного транспорта, а именно автобусов № 20 и 202, которые курсируют с Крейды до Харьковской горы.
Так, вместо синего ЛиАЗа или Marcopolo к белгородцам приехал родной переполненный пазик. Дело в том, что по расписанию жители Крейды должны были разъехаться по делам на большом ЛиАЗе, однако автобус попросту не приехал, а вместо него прибыл советско-российский высокопольный общественный транспорт малого класса, водитель которого решил не останавливаться на остановке «11 школа» и пронёсся мимо, а порядка 15 человек остались ждать чуда.
Через некоторое время к белгородцам приехал ещё один ПАЗ, но в него влезли не все, так как в автобусе было уже достаточно много людей. Что касается тех, кто вошёл через заднюю дверь, рискуя быть зажатым между людьми и дверью, то они прибегали к «старинным» способам и передавали за проезд через весь салон.
Отметим, что говорить о социальной дистанции или об обязательном ношении масок на утреннем автобусе № 202 не приходится. Постоять в маске или «отвоевать» себе дистанцию в 1,5 метра было нереально из-за толкучки и духоты.
Журналист редакции ИА «Бел.Ру» позвонил на горячую линию Единой транспортной компании и представился пассажиром. Оператор кол-центра уточнила информацию о маршрутах, во сколько именно не пришёл автобус. На вопрос об обратной связи нам ответили просто — «Это всё».
Мы приняли ваше обращение и будем разбираться. оператор горячей линии ЕТК
Также специалист кол-центра добавила, что на Крейде продолжат курсировать большие ЛиАЗы, однако только по маршруту № 20, как и прежде. Оператор отметила, что их число может меняться в зависимости от форс-мажоров — аварии или поломки транспорта.