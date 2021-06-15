Вячеслав Гладков: Работа по повышению инвестклимата в Белгородской области идёт вяло

Вячеслав Гладков выдвинул инициативу создания инвестиционного совета при губернаторе региона. По его словам, Белгородчине нужно улучшать инвестиционную привлекательность.
Белгородская область должна занимать центральное место на инвестиционной карте России, чтобы крупные холдинги и компании рассматривали нашу территорию для крупных инвестиционных вливаний, которые позволят нам достичь нашей амбициозной цели — увеличения ВРП в два раза. На сегодняшний день работа в этом направлении ведется вяло. Нужно усиливать и развивать направление и полностью переформатировать инвестиционную политику региона. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Напомним, Вячеслав Гладков считает, что Белгородская область должна развиваться на основе трёх приоритетов, один из которых — рост экономики, (еще два: социальные гарантии, качество регионального управления). На данный момент на полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение с большими компаниями и привлечено более 400 миллиардов инвестиций в область.