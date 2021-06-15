Вячеслав Гладков: Работа по повышению инвестклимата в Белгородской области идёт вяло

Белгородская область должна занимать центральное место на инвестиционной карте России, чтобы крупные холдинги и компании рассматривали нашу территорию для крупных инвестиционных вливаний, которые позволят нам достичь нашей амбициозной цели — увеличения ВРП в два раза. На сегодняшний день работа в этом направлении ведется вяло. Нужно усиливать и развивать направление и полностью переформатировать инвестиционную политику региона. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области