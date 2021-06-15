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В Белгороде учёные разработали йогурт с крапивой

15 июня 2021, 09:09
Фото: pixabay.com
Учёные из НИУ «БелГУ» запатентовали новый способ получения йогурта с добавкой крапивы.

По сообщению Министерства науки и высшего образования РФ, учёные Белгородского государственного университета разработали состав йогурта с наноструктурированной добавкой крапивы. Рецепт содержит полезные свойства и имеет тонизирующий эффект. В новый состав будет добавляться добавка сухого экстракта крапивы в различных углеводных оболочках: альгинате натрия, гуаровой камеди, каппа-каррагинане (стабилизатор).

Крапива богата биологически активными веществами и содержит флавоноиды, силикаты, эфиры кофейной кислоты, а также хлорофилл, белки, жиры, углеводы, следы никотина, каротиноиды, минеральные вещества (кремний, калий, кальций, марганец, фосфор, серу, медь, железо, алюминий), что значительно улучшает свойства йогурта, изготавливаемого по предложенному учёными способу. Нина Мячикова, доцент НИУ «БелГУ»

Помимо этого, она добавила, что состав йогурта подойдёт тем, кто любит не только вкусные, но и полезные продукты.

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